ثورة في سوق الذكاء الاصطناعي.. "ديب سيك" تحقق هامش ربح غير مسبوق

كشفت شركة ديب سيك (DeepSeek) الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن بيانات تشير إلى أن نماذجها V3 وR1 تحقق هامش ربح نظري يومي يصل إلى 545 %.

وأوضحت الشركة أن التكلفة اليومية لتشغيل هذين النموذجين باستخدام شرائح نفيديا H800 تُقدّر بنحو 87,072 دولارًا، بينما تصل الإيرادات النظرية اليومية إلى 562,027 دولارًا، ما يعني إيرادات سنوية قد تتجاوز 200 مليون دولار إذا تحقق هذا السيناريو بالكامل.

مع ذلك، أكدت ديب سيك أن الإيرادات الفعلية أقل بكثير لأسباب عدة، أبرزها أن بعض الخدمات لا تزال مجانية، مع تسعير أقل خلال الساعات غير الذروة، كما أن نموذج V3، الأقل تكلفةً في التشغيل، يُخفّض متوسط العائدات اليومية، وفقا لبلومبرغ.

يأتي إعلان ديب سيك بعد اضطراب أسواق الأسهم التقنية عالميًا، حيث تسبب نجاح نماذجها في تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، خاصةً بعد الكشف عن أن الشركة الصينية درّبت نماذجها بتكلفة لم تتجاوز 6 ملايين دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنةً بمليارات الدولارات التي أنفقتها شركات مثل OpenAI على شرائح أكثر تطورًا.

تُشير بيانات ديب سيك إلى أنها تعتمد على شرائح H800 الأقل قوة مقارنةً بالشرائح المتطورة التي تُستخدم في الشركات الأمريكية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة في الغرب. فبينما تُخطّط الشركات الأمريكية لإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية، تُثبت ديب سيك أن خفض التكاليف يمكن أن يُحقق أداءً تجاريًا استثنائيًا.

ومع ذلك، قدّر محللون أن التكلفة الحقيقية لتطوير نموذج R1 قد تصل إلى 2.6 مليار دولار، وهو ما يزيد 467 مرة عن التكلفة التي ذكرتها ديب سيك.

تُثير هذه الأرقام تساؤلات حول استراتيجيات الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع ظهور نماذج تحقق أداءً مميزًا بتكاليف أقل، مما قد يُعيد تشكيل خريطة المنافسة في هذا القطاع.

إعلان شركة DeepSeek عن هامش الربح النظري الضخم أثار اهتمامًا واسعًا في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع تزايد المنافسة بين الشركات الصينية والأمريكية. الشركة أوضحت أن الإيرادات الفعلية أقل من الأرقام النظرية بسبب العروض المجانية والتسعير المخفض في بعض الأوقات، مما يعني أن تحقيق هذا الربح بشكل مستدام قد يكون صعبًا.

وبحسب موقع " تك كرانش " لم تقتصر تكنولوجيا DeepSeek على هز وول ستريت فحسب. فقد حل تطبيقها لفترة وجيزة محل تطبيق ChatGPT التابع لشركة OpenAI في صدارة متجر تطبيقات Apple ــ رغم أنه تراجع بعد ذلك عن التصنيف العام ويحتل حاليا المرتبة السادسة في الإنتاجية، خلف ChatGPT وGrok وGoogle Gemini.

أثر الإعلان على سوق الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم الشركات الأمريكية:

بعد الإعلان، تأثرت أسهم الشركات المنافسة مثل OpenAI وNvidia وAnthropic، حيث شكك المستثمرون في فعالية استثمارات المليارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

إثارة الجدل حول تكلفة التدريب

"ديب سيك" زعمت أنها درّبت نماذجها بتكلفة 6 ملايين دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنةً بمليارات الدولارات التي تنفقها الشركات الأخرى. ولكن بعض المحللين قالوا إن التكلفة الحقيقية لتطوير نموذج R1 قد تكون أعلى بكثير، ربما تصل إلى 2.6 مليار دولار.

كيف استطاعت "ديب سيك" تحقيق هذه الأرقام؟

تعتمد على شرائح H800 من Nvidia، وهي أقل تكلفة من شرائح H100 المستخدمة في الشركات الأمريكية الكبرى.

تستخدم أساليب تدريب أكثر كفاءة تقلل من استهلاك الموارد.

تركز على السوق الصينية، حيث يمكنها تحقيق أرباح كبيرة دون منافسة مباشرة من الشركات الغربية.

ما الذي يعنيه هذا لمستقبل الذكاء الاصطناعي؟

قد تتغير استراتيجيات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع اتجاه الشركات نحو خفض التكاليف وتحقيق كفاءة أعلى بدلًا من الاعتماد فقط على زيادة القوة الحسابية.

قد تظهر شركات جديدة تنافس عمالقة السوق بأساليب مبتكرة، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

يمكن أن يؤدي النجاح السريع لشركة "ديب سيك" إلى تشديد الرقابة الأمريكية على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين، خاصةً فيما يتعلق بتوريد الشرائح المتطورة.

على الرغم من أن هامش الربح النظري 545% مثير للإعجاب، إلا أن الإيرادات الفعلية لشركة "ديب سيك" ليست بهذه الضخامة بعد. ومع ذلك، فإن استراتيجيتها قد تكون نقطة تحول في صناعة الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على الشركات الكبرى إعادة التفكير في كيفية الاستثمار في هذا المجال.