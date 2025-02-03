Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الاقتصاد الرقمي

بتكوين تتراجع إلى أدنى من 100 ألف دولار بفعل فرض رسوم جمركية

undefined's profile picture

رويترز

تراجعت أسعار العملات الرقمية مع قلق المستثمرين من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية ودفعهم إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وتراجعت عملة بتكوين بأكثر من أربعة بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند نحو 96606 دولارات.

وهوت عملة إيثر بنحو 12 بالمئة وعادت إلى مستويات لم تشهدها منذ مطلع نوفمبر.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية وبنسبة عشرة بالمئة على السلع الواردة من الصين اعتبارا من يوم الثلاثاء.