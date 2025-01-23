إيلون ماسك ينتقد مشروع "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي المدعوم من ترامب

في خطوة لافتة نحو السيطرة على مجال الذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن مشروع عالمي جديد تحت اسم "ستارغيت"، بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد فترة قصيرة من إعلان ترامب عن استثمار ضخم في بنية الذكاء الاصطناعي من البيت الأبيض، جاءت ردود فعل إيلون ماسك، الذي انتقد المشروع.

وكتب ماسك على منصته الاجتماعية "إكس" قائلًا: "ليس لديهم المال في الحقيقة، شركة سوفت بنك حصلت على أقل من 10 مليارات دولار. هذا ما علمته من مصدر موثوق"، وفقا لـ سي إن إن.

ترامب كان قد أعلن عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم "ستارغيت" لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بمشاركة قادة شركات مثل سوفت بنك وأوبن إيه آي وأوراكل.

ومن المقرر أن تستثمر هذه الشركات ما يصل إلى 100 مليار دولار لبدء المشروع، مع خطط لزيادة الاستثمارات إلى 500 مليار دولار في السنوات القادمة.

وهاجم ماسك المشروع معتبرًا أنه يشكك في صدقيته المالية، في وقت كان فيه أيضًا يتورط في دعوى قضائية ضد شركة OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، الذي كان حاضرا في البيت الأبيض للإعلان.

وادعى ماسك أن OpenAI تخلت عن مهمتها غير الربحية وأصبحت تركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لصالح الشركات الخاصة.

رفض البيت الأبيض تعليقات ماسك، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات أن الأمريكيين يجب أن يثقوا في تصريحات الرئيس ترامب والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المشروع.

المشروع الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يهدف إلى تعزيز التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، ووفقًا للإعلان، سيتم تخصيص 100 مليار دولار في البداية لتطوير بنية الذكاء الاصطناعي، ما سيسهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

إيلون ماسك، الذي كان من مؤسسي OpenAI قبل أن يغادرها في 2018 بسبب خلافات مع سام ألتمان، تفاعل مع المشروع الجديد بنقد شديد، معتبرًا أن الأرقام المالية التي تم الإعلان عنها غير واقعية. أما ألتمان فقد نفى تصريحات ماسك، ودعاه لزيارة أحد مواقع المشروع في تكساس.