صاحب الـ 600 مليون جنيه إسترليني يخسر محاولته الأخيرة لاستعادتها من مكب النفايات

رفض قاضي في مدينة نيوبورت في ويلز محاولة صاحب ثروة البيتكوين والتي تقدر بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لاستعادتها من مكب نفايات تابع للمجلس المحلي.

وأقام خبير العملات المشفرة جيمس هاولز (39 عاما) دعوى قضائية في محاولة لإجبار المجلس على السماح له بالبحث في موقع مكب النفايات لاستعادة القرص الصلب المفقود.

وقال هاولز إن القرص الصلب ألقته صديقته في ذلك الوقت عن طريق الخطأ بعد إخلاء مكتب منذ أكثر من 10 سنوات.

608 ملايين جنيه إسترليني

وقد ارتفعت قيمة عملات البيتكوين المخزنة على القرص الصلب منذ ذلك الحين بشكل كبير، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 608 ملايين جنيه إسترليني.

ورفع هاولز دعوى قضائية ضد مجلس مدينة نيوبورت سعياً للحصول على الحق القانوني للسماح له بالبحث عن القرص الصلب المفقود أو الحصول على تعويض قدره 495 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة " ديلي ميل البريطانية".

وقال القاضي كايزر في المحكمة العليا، إن ادعاء هاولز "ليس لديه أي أمل واقعي في النجاح" إذا سمح باستمرار القضية في المحاكمة.

لا يوجد سبب مقنع

وقال: "أعتقد أن تفاصيل الدعوى لا تظهر أي أسباب معقولة لإقامة هذه القضية. وأعتقد أيضًا أن المطالبة لن يكون لها أي احتمال واقعي للنجاح إذا تم عرضها على المحكمة، وأنه لا يوجد سبب مقنع آخر يوجب التخلص منها في المحاكمة".

وظهر هاولز في مركز العدالة المدنية في كارديف في ديسمبرحيث مثله فريق من المحامين بتمويل من صندوق تحوط أمريكي أثناء توليه منصب رئيس مجلس مدينة نيوبورت.

وكان قد تعهد في وقت سابق بمحاربة أي حكم يستطيعه، وقال إنه "لن يتخلى أبدًا" عن بحثه.

بعد أن ألقى بالقرص الصلب عن طريق الخطأ مع أجزاء أخرى من الكمبيوتر، أدرك هاولز الخطأ على الفور وطلب استعادة القرص الصلب منذ ذلك الحين، لكن مجلس مدينة نيوبورت كان يرفض ذلك باستمرار.

أي شيء يذهب إلى مكب النفايات يصبح ملكًا للمجلس

وقال جيمس جودي، ممثل مجلس مدينة نيوبورت، إن هاولز ليس له أي حق قانوني في الحصول على القرص الصلب بسبب قانون مكافحة التلوث لعام 1974، وأن القانون "كان بلا شك ضده".

وقال: "في عام 2013، حصل المجلس على قرص صلب وهذا كل ما فعله وكل ما فعله على الإطلاق".

وقال إن القانون "واضح ولا لبس فيه وواضح"، مضيفا: "أي شيء يودع في المجلس سيكون ملكا للمجلس وسيتم التعامل معه وفقا لذلك".

"أي شيء يذهب إلى مكب النفايات يصبح ملكًا للمجلس".

وكان هاولز قد عرض تقسيم أرباح البيتكوين المكتشفة في الحفر مع مجلس مدينة نيوبورت، لكن جودي قال إن العرض كان بمثابة "رشوة" وشجع المجلس على اللعب "بسرعة وحذر" مع اللوائح.

وقال: "إنه يحاول شراء شيء ليس المجلس في وضع يسمح له ببيعه.إن ادعائه مجرد خيال."

إبرة في كومة قش

ولكن دين أرمسترونج كيه سي، ممثل هاولز، قال إن عملية البحث يمكن وصفها بأنها "قضية إبرة في كومة قش"، ولكنها في الواقع كانت "حفريات دقيقة" في "منطقة صغيرة تمكنا من تحديدها".

وقال: "هذه خطة محكمة من قبل خبراء الحفر".

مليار جنيه إسترليني

وقال هاولز إنه لن يتخلى عن محاولاته لاستعادة القرص الصلب ويمكنه استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، معتقدًا أن محفظة البيتكوين الخاصة به قد تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني قريبًا.

وأضاف" "هذا هو الأمر. يمكنني أن أقضي بقية حياتي أعمل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً وأفكر في الأمر كل يوم. قد أقضي وقتي في محاولة استعادة هذه القطعة المعدنية البسيطة. حتى تقول لي المحكمة "لا تعني لا"، سأستمر في المضي قدمًا. من الواضح أن وضعي المالي ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي. أركز كل جهودي ومواردي الحالية، بما في ذلك المال، على مشروع التعافي. وفي الوقت نفسه، أواجه صعوبة في المضي قدمًا".

وأوضح "لكن الجهد القانوني جاهز. ونحن على استعداد للذهاب إلى محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. وفي قضية بهذا الحجم أتوقع أن أقطع المسافة كاملة. لم أكن أرغب حقًا في الذهاب إلى المحكمة، لكن هذه هي اللقطة الأخيرة".