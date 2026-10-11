فيضان الذكاء الاصطناعي في الصين.. سباق محموم ومعركة على الأرباح

تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي في الصين على إطلاق نماذج جديدة وتحديث القائم منها، في موجة متلاحقة من الإصدارات تعكس احتدام المنافسة في هذا القطاع. لكن وراء هذا الزخم التقني، يبرز تحدٍ اقتصادي متزايد، كيف تحوّل الشركات وفرة النماذج وانخفاض الأسعار إلى إيرادات مستدامة، في وقت يصبح فيه الحفاظ على ميزة تنافسية أكثر صعوبة؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ضغوطاً متزايدة مع تسارع تحديث النماذج وتزايد الخيارات المتاحة أمام المستخدمين، ما يقلّص قدرة كل إصدار على الاحتفاظ باهتمام السوق، ويزيد صعوبة تحويل التفوق التقني إلى ميزة تجارية طويلة الأمد.

ولا يقتصر هذا السباق على تطوير نماذج أكثر قدرة، بل يشمل أيضا تحسين الأداء وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات تستقطب المستخدمين والشركات. ومع تزايد الخيارات المتاحة، أصبح بإمكان العملاء الانتقال بين نماذج مختلفة أو استخدام أكثر من نموذج وفقًا لطبيعة المهمة والتكلفة المطلوبة.

منافسة على الأسعار

لا تقتصر المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على تطوير نماذج أكثر تقدماً، بل تمتد إلى خفض أسعار استخدامها، في سباق قد يزيد صعوبة تحقيق عوائد مستدامة من الاستثمارات التقنية. فكل إصدار جديد قد يدفع المنافسين إلى خفض أسعارهم أو تقديم قدرات أكبر بتكلفة أقل، ما يضع الشركات أمام معادلة صعبة بين استقطاب المستخدمين والحفاظ على إيرادات كافية لتغطية تكاليف التطوير والتشغيل.

وتبرز حدة هذا التنافس في الأسعار التي أعلنتها الشركات؛ إذ خفّضت «ديب سيك» أسعار واجهة برمجة التطبيقات لنموذجها V4.1 Flash إلى مستويات متدنية خلال فترات انخفاض الطلب، فيما قالت «زد.إيه آي» إن نموذجها GLM-5.3 Flash يقدم أداءً أفضل من سابقه بتكلفة تعادل 10% من تكلفته. وتعكس هذه الأمثلة اتجاهاً نحو تقديم قدرات متزايدة بأسعار أقل، ما قد يفيد المستخدمين، لكنه يزيد الضغط على الشركات لإثبات قدرتها على تحويل الانتشار والاستخدام إلى إيرادات مستدامة.

وفي ظل هذه المنافسة، لا يكفي إطلاق نموذج جديد أو تحقيق تحسن محدود في الأداء لضمان جذب العملاء؛ فبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، بات المستخدمون أكثر استجابة للقفزات الملموسة في القدرات أو التخفيضات الكبيرة في الأسعار. وهذا يعني أن الشركات مطالبة بتقديم قيمة تجارية واضحة، لا مجرد تحديثات متلاحقة، إذا أرادت الحفاظ على قدرتها التنافسية.

وتواجه الشركات الصينية، التي تتنافس على جذب المستخدمين داخل البلاد وخارجها، تحديا يتمثل في تحويل الانتشار الواسع إلى إيرادات مستدامة. فإتاحة نموذج بتكلفة منخفضة أو تقديمه مجانا قد يساعدان على زيادة أعداد المستخدمين، لكنهما لا يضمنان وحدهما تحقيق أرباح تكفي لتغطية نفقات التطوير والحوسبة.

كما أن كثرة الإصدارات تجعل التميّز أكثر تعقيدا؛ إذ لا يكفي الإعلان عن نموذج جديد لجذب العملاء، بل يتعين على الشركات إثبات أنه يقدم تحسنا ملموسا في الدقة أو السرعة أو البرمجة أو تنفيذ المهام، مقارنة بالبدائل المتاحة.

مرحلة التشبع

لا يعني تزايد عدد النماذج بالضرورة أن الابتكار يتباطأ، لكنه يرفع سقف التوقعات ويزيد الضغط على الشركات لتقديم تحسينات متواصلة. وقد يستفيد المستخدمون من هذا التنافس عبر انخفاض الأسعار وتنوع الخدمات، بينما تواجه الشركات المطورة تحديًا أكبر في الحفاظ على ولاء العملاء وتحقيق عائد من استثماراتها.

وتبرز هنا مفارقة مهمة، كلما أصبح تطوير النماذج وإتاحتها أكثر سهولة، ازدادت المنافسة على جذب المستخدمين، وأصبح من الصعب تحويل التفوق التقني المؤقت إلى ميزة تجارية طويلة الأمد.

وفي الصين، حيث تتنافس شركات ومختبرات عديدة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، لن يكون التحدي مقتصرا على إطلاق النموذج التالي، بل على إقناع المستخدمين بأن هذا النموذج يستحق الانتقال إليه، وتقديم قيمة تتجاوز ما توفره الإصدارات السابقة والمنافسون.

ومع استمرار انخفاض الأسعار وتسارع التحديثات، قد يصبح معيار النجاح الحقيقي هو قدرة الشركات على بناء خدمات يستخدمها العملاء باستمرار، بدلًا من الاكتفاء بتكرار الإعلانات عن نماذج جديدة.