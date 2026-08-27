بعد 12 عاماً.. يستعيد 4.48 ملايين دولار من البيتكوين

استعاد رجل بريطاني ملايين الدولارات من عملات البيتكوين بعد أن ظل غير قادر على الوصول إليها لنحو 12 عامًا، في قصة تبدو أشبه بالعثور على كنز رقمي ظن صاحبه أنه فقده إلى الأبد.

وكان «كريس»، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل حفاظاً على خصوصيته، قد استثمر 1500 جنيه إسترليني، نحو 2000 دولار، في عملة البيتكوين عام 2011، بعدما أقنعه أحد أصدقائه بأنها ستحقق نجاحاً كبيراً. واشترى كريس عملاته عبر منصة «إنترسانغو»، المعروفة سابقًا باسم «بريتكوين»، حيث ظلت أمواله مخزنة.

وفي عام 2014، حاول كريس سحب أمواله، التي كانت قيمتها في ذلك الوقت نحو 5400 دولار، لكنه فوجئ بتجميد حسابه بعد تعرض منصة تداول البيتكوين لمشكلة.

«وقال كريس لشبكة LBC البريطانية: «لقد كانت صدمة بعض الشيء عندما حدث ذلك. لم تكن تلك أموالًا أردت خسارتها حقًا».

ولم يكن أمام كريس الكثير ليفعله، خصوصا أن الشركة لم تكن خاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي البريطانية، فاضطر إلى متابعة قيمة عملاته من بعيد، بينما ارتفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية ثم تراجع بشدة قبل أن يعاود الصعود من جديد.

وأضاف: «لقد كانت صدمة كبيرة أن أرى البيتكوين يرتفع ويرتفع. بعد فترة، توقفت عن مشاهدته لأنني فكرت: لا جدوى من ذلك، لقد ضاع الأمر».

لكن القصة تغيرت في وقت سابق من هذا العام، عندما شجعته زوجته على التواصل مع شركة متخصصة في استعادة العملات الرقمية المفقودة. وبعد أشهر من العمل، تمكنت الشركة من استعادة أموال كريس وإعادتها إليه.

وبحلول ذلك الوقت، كانت قيمة ما استرده قد وصلت إلى نحو 3.3 ملايين جنيه إسترليني، أي حوالي 4.48 ملايين دولار، ليجد نفسه أمام ثروة ضخمة لم يكن يتوقع استعادتها بعد كل هذه السنوات.

ويخطط كريس لسحب جزء من أمواله لشراء منزل أكبر، مراعاةً لظروف والدة زوجته الصحية، بينما سيُبقي الجزء المتبقي مستثمرًا في البيتكوين. كما يتفقد حسابه بانتظام للتأكد من أن أمواله ما زالت موجودة.

ثروات بيتكوين ضائعة

قصة كريس ليست الوحيدة التي ارتبطت بثروات ضخمة من البيتكوين فقد أصحابها القدرة على الوصول إليها.

ففي عام 2013، ألقى البريطاني جيمس هاولز من مدينة نيوبورت في ويلز أحد أقراصه الصلبة القديمة، من دون أن يدرك أنه يحتوي على نحو 7500 بيتكوين. ومع الارتفاع الهائل في قيمة العملة، أصبحت تلك العملات تساوي مئات الملايين من الدولارات، ما دفعه إلى خوض معركة طويلة للبحث عن القرص داخل مكب النفايات الذي يُعتقد أنه انتهى إليه.

لكن على عكس كريس، لم يتمكن هاولز من استعادة عملاته، ولا تزال ثروته الرقمية مدفونة مع القرص المفقود.

أما الأمريكي ستيفان توماس، فقصته مختلفة أيضًا؛ إذ حصل على 7002 بيتكوين مقابل إنتاج مقطع رسوم متحركة يشرح مفهوم البيتكوين، عندما كانت قيمة العملة نحو دولارين فقط.

ولحماية عملاته، خزّن توماس المفاتيح الرقمية على قرص صلب مؤمّن، لكنه نسي كلمة المرور. وبعد محاولات خاطئة متعددة، لم يتبقَّ له سوى محاولتين قبل أن يفقد القدرة على الوصول إلى محتويات القرص نهائيا.