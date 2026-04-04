12 يوماً غيرت التاريخ.. ترك أبل وخسر 377 مليار دولار

في أبريل 1976، اجتمع ثلاثة رجال في مرآب صغير بكاليفورنيا لتأسيس شركة أبل. من بينهم ستيف جوبز الشاب الطموح، وستيف وزنياك المخترع العبقري، ورونالد واين، الرجل الأكبر سناً والأكثر حذراً. بعد اثني عشر يوما فقط، انسحب واين من الشراكة مقابل 800 دولار، ضامنا لنفسه الأمان المالي، لكنه تخلى عن فرصة مليارات من الدولارات. اليوم، لو استمرّ، كانت حصته البالغة 10% ستُقدّر قيمتها بما يقارب 377 مليار دولار.

لم يكن انسحاب واين ناتجا عن ضعف، بل عن حساب عقلاني. في سن الـ41، كان الوحيد بين المؤسسين الذي يمتلك وظيفة ثابتة وأصولًا وعائلة. في حين كان جوبز ووزنياك مستعدين للمخاطرة بكل شيء من أجل تحقيق حلمهم، رأى واين في الشراكة تهديدا لمستقبله المالي الشخصي. شركته آنذاك كانت تضامنية، ما يعني أن أي فشل سيجعل أصوله الشخصية، من منازل وسيارات عرضة للمساءلة القانونية.

لم تتوقف خسائر واين عند هذا الحد، فبعد عام، قرر مايك ماركولا، أول رئيس تنفيذي لشركة أبل ومستثمر فيها، تحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وقرر دفع 1770 دولارا أمريكيا لكل شريك، بمن فيهم واين. وبذلك، حصل رونالد على 2570 دولارا أمريكيا مقابل إنهاء شراكته مع أبل، بما في ذلك مبلغ الـ 800 دولار المذكور. لو لم ينسحب رونالد من أبل، لكانت حصته البالغة 10% تُقدر قيمتها بـ 377 مليار دولار أمريكي.

كما فوّت واين فرصة ثانية للفوز بالجائزة. ففي التسعينيات، باع نسخته الأصلية من اتفاقية الشراكة مع شركة أبل مقابل 500 دولار. وفي عام 2011، بيعت الوثيقة نفسها في مزاد علني مقابل 1.6 مليون دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، في دار كريستيز للمزادات، بيعت الاتفاقية نفسها مقابل 2.5 مليون دولار.

لكن رغم انسحابه، ظل تأثير واين حاضراً في التاريخ. آبل، التي بدأت بمخاطرة الشباب، تحولت اليوم إلى آلة مالية عملاقة، تعتمد أكثر على الاستقرار واليقين من على الإبداع الفردي. بعد وفاة ستيف جوبز، واصل تيم كوك قيادة الشركة على نهج حذر ومربح، إعادة شراء الأسهم، توزيع الأرباح، وتحويل آبل إلى صندوق تحوط ضخم يستثمر في استقرار السوق أكثر من الابتكار الجريء.

أرقام آبل تتحدث عن نفسها منذ 2013 وحتى 2024، أنفقت الشركة نحو 700 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم، وهو مبلغ يفوق القيمة السوقية لمعظم الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز. أما في العالم الرقمي، فقد هيمنت أبل على سوق التطبيقات، حيث حققت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT نحو 900 مليون دولار رسوم عمولة خلال 2025، أي حوالي ثلاثة أرباع هذه الإيرادات.

وفي عالم التصنيع، انتقلت أبل تدريجيا من الاعتماد على الصين إلى الهند، حيث تجمّع الآن ربع أجهزة آيفون عالميا، لتخفيف المخاطر الجيوسياسية وتعزيز استقرار سلسلة التوريد. كل خطوة محسوبة بدقة، كل استثمار في السلاسل والبرمجيات يهدف إلى السيطرة والربحية المضمونة، بعيدًا عن المخاطرة التي خاف منها واين ذات يوم.

رغم أن العالم يفتقد روح الابتكار الجنوني لجوبز، فإن فلسفة واين الحذر والمسؤولية تنكشف اليوم في أبل، التي أصبحت نموذجا لقوة النظام والدقة المالية. بعد خمسين عاما، لم تعد قصة أبل عن العباقرة الفرديين، بل عن إدارة دقيقة للمخاطر والموارد، حيث يجمع تيم كوك وفريقه بين التحكم المالي والسيطرة على السوق.