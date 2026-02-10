حرفان بـ 70 مليون دولار .. صفقة تاريخية في عالم الإنترنت

في واحدة من أكثر صفقات الإنترنت إثارة للجدل والاهتمام، اشترى كريس مارساليك، مؤسس منصة Crypto.com نطاق AI.com، المكوّن من حرفين فقط، مقابل نحو 70 مليون دولار، في خطوة تعكس السباق العالمي المحموم للسيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. وجاءت الصفقة، التي كشفت عنها تقارير تقنية عالمية قبل إعلان ضخم خلال مباراة السوبر بول، لتُسجّل رقماً قياسياً جديداً في سوق أسماء النطاقات، وتؤكد أن الأصول الرقمية النادرة قد تتحول إلى استثمارات بملايين الدولارات في عصر التقنية المتسارع.

وبحسب تقرير "TechCrunch" تم دفع قيمة الصفقة بالكامل بالعملات المشفرة لبائع لم يُكشف عن هويته.

ويخطط مارساليك لاستخدام الموقع كمنصة تقدم وكلاء ذكاء اصطناعي شخصيين للمستخدمين، يمكنهم المساعدة في المراسلة واستخدام التطبيقات وحتى التداول بالأسهم.

وقال مارساليك في تصريح لصحيفة Financial Times: "إن الذكاء الاصطناعي، على المدى الطويل، سيكون إحدى أعظم الموجات التكنولوجية خلال السنوات المقبلة، ما يبرر هذا الاستثمار الضخم في اسم نطاق فريد.

ويرى خبراء الصناعة أن نطاقات بهذا المستوى من الندرة خاصة المكوّنة من حرفين لا تملك بدائل حقيقية، وعندما تصبح متاحة للبيع قد لا تتكرر الفرصة مجدداً.

اختار المالك الجديد الكشف عن الموقع خلال مباراة السوبر بول، إحدى أكبر المنصات الإعلانية في العالم، بهدف جذب المستخدمين إلى منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية تسويق ضخمة تهدف إلى تحويل AI.com إلى علامة رقمية مركزية في عالم التكنولوجيا.

رغم الأرقام الضخمة، لا يزال الجدل قائماً حول قدرة النطاقات باهظة الثمن على تحقيق عوائد مالية طويلة الأمد. لكن بالنسبة لمارساليك الذي سبق وأنفق نحو 700 مليون دولار للحصول على حقوق تسمية ملعب يبدو أن امتلاك نطاقين أيقونيين مثل Crypto.com وAI.com يمثل استثماراً استراتيجياً في المستقبل الرقمي.