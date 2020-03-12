"أو إم في" تستحوذ على حصة الأغلبية في بورياليس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن توقيع اتفاقية مع شركة "أو إم في"، الشركة العالمية المتكاملة للنفط والغاز والتي يقع مقرها في فيينا، وبموجب الاتفاق ستستحوذ "أو إم في" على 39 % من حصة مبادلة في "بورياليس"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في أوروبا، وبذلك تستحوذ "أو إم في" على حصة الأغلبية في بورياليس، حيث سترتفع حصتها من 36% حالياً إلى 75%. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 4.68مليار دولار أمريكي، ما يجعلها أكبر عملية استحواذ في تاريخ "أو إم في". وبعد اكمال الصفقة، سترتفع حصة "أو إم في" في بورياليس إلى 75٪، فيما ستحتفظ مبادلة بنسبة 25٪، ومن المتوقع استكمال إجراءات الصفقة خلال الربع الأخير من هذا العام بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية.

وتعليقاً على الصفقة، قال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار: " يأتي الإعلان اليوم تتويجاً لعدة أشهر من المفاوضات المكثفة بين "أو إم في" و"مبادلة"، حيث نشهد توقيع صفقة ضخمة بمليارات الدولارات، وهي أكبر صفقة منفردة في تاريخ كل من الشركتين. كما تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجية مبادلة طويلة الأمد."

من جانبه، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة "مبادلة": "نحن سعداء بالوصول إلى هذا الاتفاق مع شركة "أو إم في". وتنسجم هذه الصفقة مع استراتيجية مبادلة الرامية لاستثمار الفرص المناسبة لتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية على محفظتها".

وأضاف الكعبي: " ثقتنا كبيرة جداً في بورياليس كشركة رائدة في قطاع أعمالها، وسنواصل الاحتفاظ بحصة كبيرة في الشركة من خلال حصتنا المباشرة المقدرة بـ 25 % من الشركة بالإضافة إلى مساهمتنا الحالية البالغة 24.9% في شركة "أو إم في". باعتبارنا أحد المساهمين الرئيسيين في "أو إم في"، فإننا ندرك الأهمية الاستراتيجية لهذه الصفقة بالنسبة لشركة "أو إم في" من حيث تعزيز مركز الشركة التنافسي في قطاع التكرير والبتروكيماويات.".

ومن جانبه، قال راينر سيل، رئيس المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في": "تشكل هذه الصفقة خطوة بارزة جديدة على صعيد تنفيذ استراتيجية "أو إم في"، انطلاقاً من قيمتها كأكبر نقلة في تاريخ الشركة، ومن شأنها المساهمة تحويل شركة "أو إم في" من شركة تركز على النفط والغاز والكيماويات، إلى مجموعة دولية بارزة في مجالات الطاقة والمواد الخام ويمتد نموذج أعمالها على كامل امتداد سلسلة القيمة من أعمال التنقيب والإنتاج وحتى إنتاج البلاستيك عالي الجودة، ويسهم أيضاً في تحويل توجه الشركة نحو مستقبل منخفض الكربون".

يشار إلى أن "بورياليس" التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً رئيسياً لها، يعمل لديها نحو 6,800 موظفاً، وتزاول أعمالها في أكثر من 120 دولة. وتوفر "بورياليس" خدماتها ومنتجاتها لعملائها في مختلف أنحاء العالم عبر مشاريعها الحالية في أوروبا و من خلال شركة "بروج"، وهي مشروع مشترك مع شركة "بترول أبو ظبي الوطنية" (أدنوك)، ومع شركة "بايستار"، المشروع المشترك مع شركة "توتال" في تكساس، الولايات المتحدة.