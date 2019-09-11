الصين تعلن إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الإضافية

المصدر: د ب أ

أعلنت الصين اليوم الأربعاء مجموعة السلع الأمريكية التي قررت إعفاءها من الرسوم الإضافية البالغة 25% والتي فرضتها في العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تخفيف تأثير الحرب التجارية مع واشنطن دون رفع الرسوم التي فرضتها على المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيسية مثل فول الصويا ولحوم الخنزير.

ومن بين السلع التي يشملها الإعفاء، الأدوية وزيوت التشحيم، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإعفاءات تشمل 16 مجموعة سلعية تتراوح بين الأغذية والمبيدات الحشرية وسيبدأ تطبيقها يوم 17 أسبتمبر الحالي وحتى 16 سبتمبر من العام القادم .

وسيتم تطبيق الإعفاءات المعلنة اليوم على السلع التي كانت الصين قد قررت فرض رسوم إضافية عليها في الجولة الأولى من الحرب التجارية بين البلدين في العام الحالي.

وفي مايو الماضي بدأت وزارة التجارة الصينية تلقي طلبات الإعفاء من هذه الرسوم، لكنها أول مرة تعلن فيها السلع التي ستتمتع بالإعفاء اليوم.

كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن منذ ديسمبر الماضي، ست جولات من الإعفاءات من الرسوم العقابية المفروضة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى اعتزامها الإعلان من مجموعة جديدة من الإعفاءات من الرسوم في وقت لاحق.