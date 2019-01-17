نتائج مالية تاريخية لبنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية تاريخية في العام 2018، سجل فيها أرباحاً بلغت 10 مليارات درهم بزيادة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما حقق البنك إنجازاً آخر، حيث تجاوز إجمالي الأصول 500 مليار درهم للمرة الأولى، مرتفعاً 6% عن نهاية العام 2017. وأتاحت هذه النتائج لمجلس الإدارة إصدار توصيات بتوزيع أرباح لعام 2018 بواقع 40 فلساً للسهم الواحد.

ونمت قروض العملاء 8% مقارنة بنهاية 2017 لتصل إلى 327.9 ملياراً. وارتفعت ودائع العملاء 7% مقارنة بنهاية العام 2017 لتصل إلى 347.9 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك: «إن 2018 شكل عاماً آخر ناجحاً للبنك.

ومن موقعنا كبنك رائد في الإمارات، فإننا نتعهد بدعمنا والتزامنا الكامل بــ«وثيقة الخمسين» والمبادئ الثمانية لدبي، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تؤكد تمسّك قيادتنا الرشيدة بنهج الحوكمة العادل، والتنويع الاقتصادي، وتحقيق التقدم والسعادة والرفاهية لأجيال الحاضر والمستقبل».

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