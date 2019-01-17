924 مليوناً أرباح «الإمارات الإسلامي» العام الماضي بنمو 32 %

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أمس نتائجه المالية للعام 2018 والذي توّجه بأداء قياسي انعكس من خلال تحقيق صافي أرباح بمبلغ 924 مليون درهم بارتفاع 32 %.

وارتفع الدخل الإجمالي للمصرف بنسبة 3% ليصل إلى 2.5 مليار درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 58.4 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 6% عن نهاية 2017. وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 36.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7% عن نهاية 2017.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني: تمكن الإمارات الإسلامي من تتويج عام 2018 بإحراز نجاح قياسي آخر غير مسبوق انعكس من خلال تحقيق صافي أرباح بلغ 924 مليون درهم وهو الأعلى على الإطلاق منذ تأسيسه في العام 2004.

وما يدعونا للفخر أن الإمارات الإسلامي استطاع خلال فترة وجيزة أن يعزز مكانته كمصرف إسلامي له حضوره البارز بالدولة ويحظى بسمعة جيدة قائمة على الابتكار والتمسك بالقيم الإسلامية الجوهرية السمحة وهي الشفافية والأمانة والنزاهة.

وأضاف: باعتبارنا مصرفا إسلاميا محليا، نركز جهودنا باستمرار على دعم مجتمع الإمارات . وفي إطار التزامنا بمبادرة 2018 - عام زايد، التي نستلهم منها قيم البذل والعطاء والمساواة التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قدمنا تبرعات بمبلغ 69 مليون درهم إلى عدد من المؤسسات الخيرية والقضايا النبيلة الأخرى.

كما نفخر بأن نكون شريك الخدمات المصرفية الإسلامية الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، ونتطلع إلى لعب دور رئيسي خلال مراحل تنفيذه من خلال الاستثمارات ذات الصلة بهذا الحدث الذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من الزخم في 2019.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: النجاح الذي حققناه في 2018 هو نتيجة تركيزنا على الابتكار التكنولوجي والامتياز في الخدمة، ويأتي على خلفية النمو في ذمم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة للمصرف، والتي ترافقت مع ارتفاع دخل الرسوم الأساسية وتحسن معدل التكلفة إلى المخاطر.