ترامب: لست مبتهجاً بزيادات أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.إن.بي.سي إنه "ليس مبتهجا" بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن ترامب قوله "أنا لست سعيدا بهذا. لكن في الوقت نفسه أنا أتركهم (مجلس الاحتياطي) يفعلون ما يشعرون أنه الأفضل".

ووفقاً لسي.إن.بي.سي، قال ترامب "لا يروق لي كل هذا العمل الذي نضخه في الاقتصاد ثم أرى أسعار الفائدة ترتفع".

وأضاف ترامب إنه قلق من أن زيادات أسعار الفائدة التي يستحدثها مجلس الاحتياطي الاتحادي قد تضع الولايات المتحدة في "موقف غير موات" بينما بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي يواصلان سياستهما النقدية التيسيرية.

وتعليقاته إلى الشبكة التلفزيونية ليست المرة الأولى التي يخرج فيها ترامب على تقليد دأب رؤساء الولايات المتحدة على انتهاجه في عدم التعقيب على سياسة البنك المركزي الأمريكي وعلى قيمة الدولار.

وقلصت العملة الأميركية مكاسبها بعد تعليقات ترامب، التي قال فيها إن الدولار القوي "يضعنا في موقف يلحق الضرر بنا"، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها للجلسة. وتخلت الأسهم الأميريكية لفترة وجيزة عن خسائرها بعد تعليقات ترامب بشأن أسعار الفائدة.