الدولار يرتفع عقب صدور بيانات وظائف أمريكية





ارتفع ‌الدولار اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة ومع استعداد الأسواق المالية لقرار محتمل من المحكمة العليا قد يلغي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد في الولايات المتحدة أضاف 50 ألف وظيفة في ديسمبر ​. وكان ذلك أقل ​من تقديرات خبراء ​اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم بإضافة 60 ألف ‌وظيفة.

وارتفع مؤشر ‌الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة إذ تشير البيانات إلى أن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (​البنك المركزي الأمريكي ) قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وصعد الدولار 0.38 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 157.42 يناً وارتفع 0.09 بالمئة مقابل الفرنك السويسري.

وانخفض اليورو ‍0.14 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1644 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 99.01.