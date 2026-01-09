شبكة خارقة.. الصين تُعيد تشغيل الكهرباء بعد انقطاعها بـ 0.1 ثانية فقط

تمكّنت الصين من تحقيق إنجاز تقني فريد في مجال الطاقة الكهربائية، حيث نجح فريق من الباحثين في تقليص زمن الاستجابة عند حدوث أعطال في الشبكة إلى 0.1 ثانية فقط، مقارنة بالساعات التي تستغرقها شبكات الدول الأخرى للتعافي من الانقطاعات.

هذا الإنجاز جاء نتيجة شراكة طويلة الأمد بين جامعات ومؤسسات بحثية وشركات تصنيع معدات كهربائية وشركة الدولة للشبكة الكهربائية وشركات الأتمتة، استمرت لأكثر من 10 سنوات من الزمن.

وقد طورت هذه الشراكة نظاما يمكنه عزل الأعطال الكهربائية واستعادتها خلال مئة ميلي ثانية، بما في ذلك الأعطال صغيرة الحجم عند مستوى مئة ملي أمبير، وفق ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وتتيح هذه التكنولوجيا الجديدة موازنة الطاقة من المصادر المتقطعة مثل الشمسية والرياح، وتوجيه الكهرباء عبر شبكات متنوعة لضمان الحماية عالية السرعة واستعادة الخدمة بشكل فوري، ما يجعل الشبكة أكثر مرونة وكفاءة.

وتكمن أهمية هذا الابتكار في أن الصين تمتلك أكبر شبكة كهربائية في العالم، تولد ضعف الطاقة التي تولدها الولايات المتحدة، وتخدم صناعات تنتج للبضائع العالمية.

وفي عام 2025، تجاوز استهلاك الصين للكهرباء 10 تريليونات كيلوواط ساعة، أي أكثر من مجموع استهلاك الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان والهند في عام 2024، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الشبكة لتلبية الطلب المتنامي.

وتسعى الصين أيضا إلى دمج مصادر طاقة متعددة بسرعة كبيرة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الجديدة، وأكبر محطات الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في التبت، ومع تنوع مصادر الطاقة، أصبح من الضروري وجود شبكة قادرة على التكيف بسرعة مع تقلبات الإمداد.

وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذا النظام، والتي تُطبق أيضا في قطاع السكك الحديدية، تم تصديرها حتى الآن إلى 12 دولة، ما يعكس انتشار الابتكار الصيني في مجال الطاقة الذكية على الصعيد الدولي، ويعزز قدرة الصين على تطوير معدات كهربائية أكثر ذكاءً وموثوقية في المستقبل.

هذا الإنجاز يعكس رؤية الصين الطويلة الأمد في مجال الطاقة المستدامة والذكاء الصناعي، ويضعها في موقع الريادة عالميا فيما يتعلق بسرعة الاستجابة للشبكات الكهربائية وموثوقيتها، وهو عامل حاسم في مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية على مستوى العالم.