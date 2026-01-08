باراماونت تؤكد تفوق عرضها على وارنر بروس مقارنةً بعرض نتفليكس

أكدت شركة باراماونت سكاي دانس اليوم الخميس أن عرضها المعدّل للاستحواذ على وارنر بروس ديسكفري بقيمة 108.4 مليار دولار يتفوق على عرض منافستها نتفليكس، مشيرةً إلى أن قيمة شركة البث التلفزيوني التابعة لنتفليكس أصبحت "عديمة القيمة عملياً".

ويشمل عرض باراماونت، الذي رفضه مجلس إدارة وارنر بروس يوم الأربعاء، 40 مليار دولار من الأسهم بضمان شخصي من لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل ووالد ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت، إضافة إلى 54 مليار دولار من الديون لتمويل الصفقة.

ويُقدّر العرض قيمة سهم وارنر بروس بـ 30 دولاراً، مقارنةً بعرض نتفليكس النقدي والأسهمي البالغ 27.75 دولاراً لكل سهم، والذي يشمل استوديوهات وارنر بروس وأصول البث المباشر.

ومع ذلك، جادل مجلس إدارة وارنر بروس بأن عرض باراماونت المعدّل في 22 ديسمبر "لا يزال غير كافٍ"، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بتمويل الصفقة بالديون، وعدم اليقين بشأن قدرة الشركة الأم لشبكة CNN على إتمام الصفقة، وما قد ينجم عن ذلك من تكاليف باهظة للمساهمين في حال فشل الصفقة.

وفي المقابل، لا تتطلب صفقة نتفليكس أي تمويل بالأسهم، وتستند إلى قروض بقيمة 59 مليار دولار من بنوك عالمية من بينها ويلز فارجو، بي إن بي باريبا، وإتش إس بي سي هولدينجز.

وقال صامويل دي بيازا، رئيس مجلس إدارة وارنر بروس، إن الشركة لا تجري حالياً مفاوضات مع باراماونت، لكنها "منفتحة على إبرام صفقة إذا قدمت الشركة عرضاً مقنعاً".

وفي الوقت نفسه، أعرب بعض مستثمري وارنر بروس، بمن فيهم بنت ووتر كابيتال، صاحبة المرتبة السابعة بين المساهمين، عن قلقهم من أن مجلس الإدارة قد يرتكب خطأً بعدم التواصل مع باراماونت لمناقشة العرض.

ويمثل هذا الصراع على الاستحواذ أحدث حلقة في المنافسة المحتدمة بين كبرى شركات الترفيه والبث الرقمي، وسط توسع استراتيجي مستمر في سوق المحتوى العالمي وسباق للاستحواذ على الأصول الإعلامية الكبرى.