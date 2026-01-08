أرباح «سامسونج» تقفز 208% بدعم الذكاء الاصطناعي

قفزت أرباح شركة «سامسونج للإلكترونيات» بنسبة 208% متجاوزة التوقعات، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على خوادم الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار رقائق الذاكرة.

وأفادت أكبر شركة في كوريا الجنوبية بأنها سجلت ربحاً تشغيلياً أولياً قدره 20 تريليون وون (13.8 مليار دولار) في الربع المنتهي في ديسمبر، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 17.8 تريليون وون. وارتفعت الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 93 تريليون وون.

وقالت الشركة إنها ستنشر بيانها المالي الكامل، بما في ذلك صافي الدخل وتفاصيل الأداء بحسب القطاعات، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من الضعف خلال عام 2025، وواصلت الصعود هذا الشهر، في انعكاس لآمال بتحقيق نتائج فصلية قوية، بعد أن قدمت شركة «مايكرون تكنولوجي» توقعات إيجابية. كما رفع أكثر من 10 محللين، تتابعهم «بلومبيرغ»، السعر المستهدف لسهم «سامسونج» خلال الأسبوع الماضي وحده.

وقال سانجيف رانا، رئيس الأبحاث في «سي إل إس إيه سيكيوريتيز كوريا»، إن متوسط أسعار بيع رقائق «دي رام» قفز بأكثر من 30% على أساس فصلي خلال الربع المنتهي في ديسمبر، في حين ارتفعت أسعار «ناند» بنحو 20%.

وأضاف أن شركات الحوسبة العملاقة ومزودي الخدمات السحابية يشترون كميات كبيرة من رقائق دي رام، وهم مستعدون لدفع علاوة سعرية. وأشار إلى أن الأسعار مرشحة للبقاء قوية جداً طوال عام 2026 وربما حتى النصف الأول من عام 2027، مضيفاً: «حتى بعد ذلك، قد لا نشهد تصحيحاً كبيراً، لأن الطلب قوي جداً والمعروض شحيح».