بنك الشعب الصيني يواصل شراء الذهب للشهر الـ14

مدد البنك المركزي الصيني سلسلة مشترياته من الذهب إلى 14 شهراً، في إشارة إلى استمرار الطلب الرسمي على المعدن النفيس مع صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

وبحسب بيانات صدرت الأربعاء، ارتفعت مشتريات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 30 ألف أونصة تروي (تحتوي على 2.75 غرام أكثر من الأونصة العادية) خلال الشهر الماضي.

وبذلك يصل إجمالي مشترياته من الذهب منذ نوفمبر 2024، وهو موعد بدء دورة الشراء الحالية، إلى نحو 1.35 مليون أونصة، أو ما يعادل 42 طناً.

شهد الذهب تقلبات حادة خلال الشهر الأخير من 2025، إذ قفز إلى مستوى قياسي قبل أن يقلّص بعض مكاسبه.

ومع ذلك، حقق المعدن أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية، وتزايد المخاوف الجيوسياسية، إضافة إلى رهانات التحوّط من تدهور قيمة العملات، أي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات لصالح مخازن بديلة للقيمة.

وأظهرت دراسة صادرة عن مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء أن البنوك المركزية اشترت في أواخر 2025 كميات من الذهب تكاد تعادل ما اشترته خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وتسلّط البيانات الضوء على الطلب الرسمي بوصفه كان الركيزة الأساسية لدعم أسعار الذهب خلال هذا العام، في وقت تواصل فيه الدول النظر إلى المعدن النفيس كأداة تحوّط في مواجهة الدولار.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الحجم الحقيقي لمشتريات بنك الشعب الصيني من الذهب صعب التحديد، إذ تشير تقديرات عدة إلى أن حجم الشراء الفعلي أعلى من المعلن رسمياً.

وقدّر «غولدمان ساكس» أن الصين أضافت نحو 15 طناً من الذهب إلى احتياطياتها في سبتمبر، مقارنة بنحو طن واحد فقط أعلنت عنه البلاد بشكل رسمي.