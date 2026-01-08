بنك الشعب الصيني يواصل شراء الذهب للشهر الـ14

وبحسب بيانات صدرت الأربعاء، ارتفعت مشتريات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 30 ألف أونصة تروي (تحتوي على 2.75 غرام أكثر من الأونصة العادية) خلال الشهر الماضي.
وبذلك يصل إجمالي مشترياته من الذهب منذ نوفمبر 2024، وهو موعد بدء دورة الشراء الحالية، إلى نحو 1.35 مليون أونصة، أو ما يعادل 42 طناً.
ومع ذلك، حقق المعدن أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية، وتزايد المخاوف الجيوسياسية، إضافة إلى رهانات التحوّط من تدهور قيمة العملات، أي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات لصالح مخازن بديلة للقيمة.
وتسلّط البيانات الضوء على الطلب الرسمي بوصفه كان الركيزة الأساسية لدعم أسعار الذهب خلال هذا العام، في وقت تواصل فيه الدول النظر إلى المعدن النفيس كأداة تحوّط في مواجهة الدولار.
وقدّر «غولدمان ساكس» أن الصين أضافت نحو 15 طناً من الذهب إلى احتياطياتها في سبتمبر، مقارنة بنحو طن واحد فقط أعلنت عنه البلاد بشكل رسمي.