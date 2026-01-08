تراجع سعر النيكل عن أعلى مستوياته منذ 19 شهراً

تراجع سعر النيكل في التعاملات الآسيوية، أمس، عن أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مع تراجع قوة موجة صعود أسعار المعادن الأساسية في العالم.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة التسليم بعد ثلاثة أشهر للنيكل، بعد أن قفزت بنسبة تصل إلى 10.5%، لتصل إلى ما يقارب 18.8 ألف دولار للطن، الثلاثاء. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بمخاطر تهدد الإنتاج في إندونيسيا، المورد الرئيسي للنيكل في العالم، بالإضافة إلى تدفق استثمارات واسع النطاق إلى أسواق المعادن المحلية في الصين، وهو الأكبر منذ أواخر عام 2022.



وقد أشارت إندونيسيا إلى خطط لخفض إنتاج النيكل هذا العام، لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، كما أنها ستفرض غرامات باهظة على شركات التعدين لانتهاكها تراخيص قطع الأشجار، ما قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات وتعطيل الإنتاج.



ووفقاً لتجار مقرهم في آسيا رفضوا الكشف عن هوياتهم كانت طلبات الشراء من الصين لحديد الزهر النيكل أكثر نشاطاً من المعتاد، مشيرين إلى تخزين القطاع لكميات من المعدن قبل رأس السنة القمرية الصينية.



وخلال التداولات انخفض سعر النيكل، المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات، بنسبة 8. 0% ليصل إلى 18370 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، كما انخفضت أسعار النحاس والألومنيوم والزنك والرصاص أيضاً.