إنفيديا تتجاوز آبل وتصبح الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم

تفوقت شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على شركة آبل لتصبح الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم، بقيمة سوقية تجاوزت 4.5 تريليونات دولار، وفق دراسة صادرة عن شركة الاستشارات إي. واي.

وأوضح التقرير أن قيمة شركة آبل بلغت حوالي 4 تريليونات دولار، بينما وصلت قيمة إنفيديا إلى مستوى يعادل تقريباً ضعف إجمالي قيم الشركات الأربعين المدرجة في مؤشر داكس الألماني، الذي يمثل المؤشر الرئيس لسوق الأسهم في ألمانيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 2.5 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

ويُعدّ تفوق إنفيديا مدفوعاً بالطلب المتزايد على رقائقها وأنظمتها، التي أصبحت أساساً للبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها مركز اهتمام عالمي ومؤشراً رئيساً لتوجهات صناعة التكنولوجيا الحديثة.