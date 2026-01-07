جني الأرباح يقلل لمعان الذهب بعد موجة صعود قياسية

تراجعت أسعار الذهب ⁠مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود استمرت لأشهر دفعت المعدن الأصفر إلى تحطيم ‌مستويات قياسية، بينما زاد ارتفاع الدولار من الضغوط. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1 % مسجلاً 4452.97 دولاراً للأوقية.

وكان الذهب سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4549.71 دولاراً ⁠في 26 ديسمبر الماضي. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير0.7 % إلى 4462.70 دولاراً.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لدى المجموعة المصرفية «سويسكوت»، إن الاتجاه الرئيسي لا يزال داعماً، لكن على المدى القصير يعمد بعض المستثمرين إلى ⁠جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلاوة على ذلك، تعافى الدولار الأمريكي قليلاً، وهو ما يحد بدرجة طفيفة من الإقبال على الذهب.

ومما زاد الضغط على الذهب، حوم الدولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من ‌أسبوعين، مما جعل المعادن ‌النفيسة المقومة بالدولار أكثر تكلفة ⁠لحائزي العملات الأخرى. وقال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير ضروري هذا العام للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد، في حين قال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ​ريتشموند، إن التغييرات الإضافية ​في أسعار الفائدة ستحتاج إلى تنسيق دقيق، وفقاً للبيانات الواردة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.‍5 % إلى 79.26 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر. وهوى سعر البلاتين في المعاملات الفورية 4.8 % إلى 2327.62 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولاراً يوم الاثنين الماضي.