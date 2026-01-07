الإمارات تحذر.. العالم يتعرض لهجوم سيبراني كل 39 ثانية

حذر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات من التصاعد السريع في وتيرة الجرائم الإلكترونية عالمياً، مدفوعة بالتطور المتسارع في الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن رفع مستوى الوعي السيبراني بات ضرورة لحماية الأفراد والمؤسسات في العصر الرقمي.

وأوضح المجلس في بيان نشر عبر حساباته الرسمية أن العالم يتعرض لهجوم إلكتروني كل 39 ثانية، في مؤشر خطير على تسارع وتيرة التهديدات السيبرانية. كما أشار إلى أن الخسائر العالمية للجرائم الإلكترونية يُتوقع أن تبلغ نحو 11.9 تريليون دولار في عام 2026، مع احتمالية ارتفاعها إلى 19.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ودعا المجلس إلى تجنب شحن الأجهزة في منافذ الشحن العامة غير الموثوقة، مشيراً إلى أن 79% من المسافرين قد يعرضون بياناتهم الشخصية للخطر دون علمهم عند استخدام هذه المنافذ. وأوضح أن بعض منافذ الشحن قد تحتوي على برامج ضارة أو أنظمة خفية قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية عبر ما يُعرف بهجمات «سرقة الطاقة»، حيث يتم تفعيل بروتوكولات نقل الوسائط تلقائياً فور توصيل الجهاز. كما أشار إلى أن 68% من الشركات تعرضت لهجمات مصدرها منافذ شحن غير موثوقة، ما أدى إلى اختراق بياناتها وبنيتها التحتية الرقمية.

وأصدر مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية أموال وبيانات مستخدمي الأجهزة الإلكترونية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي بالأمن الرقمي، خاصة خلال السفر والتنقل، مؤكداً أن الوقاية تبقى دائماً خير من العلاج في مواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة.

ودعا المجلس المستخدمين إلى الحرص على حمل شاحنهم الشخصي وتجنب استخدام منافذ الشحن العامة غير الموثوقة، لما قد تشكله من مخاطر على البيانات الشخصية، كما شدد على ضرورة رفض أي طلبات لنقل البيانات قد تظهر أثناء عملية الشحن، نظراً لاحتمال استغلالها في اختراق الأجهزة وسرقة المعلومات.

كما أوصى بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين عند استخدام البريد الإلكتروني، واعتماد وسائل تسجيل الدخول البيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه في الهواتف الذكية، لما توفره من طبقة حماية إضافية.

وأكد المجلس كذلك أهمية مراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري، وعدم منحها صلاحيات غير ضرورية للوصول إلى الصور أو الرسائل أو جهات الاتصال، إلى جانب التأكد من أن جميع التطبيقات المثبتة آمنة وموثوقة، حيث قد تحتوي بعض التطبيقات على برامج ضارة تتيح للمخترقين التجسس أو سرقة البيانات.