لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي «كيرا»

كشفت شركة لينوفو عن مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد «كيرا» في معرض إلكترونيات المستهلكين في لاس فيجاس الثلاثاء، في استعراض لجهود الشركة الصينية المصنعة للحواسب للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة.

ويعمل كيرا عبر حواسب لينوفو التي تستخدم نظام ويندوز وهواتف «موتورولا» الذكية التي تستخدم نظام أندرويد، وتستخدم ذاكرة موحدة عبر جميع أجهزة المستخدم.

وقال دان ديري، مدير شركة لينوفو: «إن لينوفو كيرا ليس مجرد مساعد آخر، إنها طريقة جديدة يظهر من خلالها الذكاء عبر أجهزتك. هدفنا هو جعل الذكاء الصناعي يبدو كذكاء يعمل معك باستمرار وعلى نحو طبيعي، أكثر منه كأداة تستخدمها».

وأشار خبراء إلى أن لينوفو يهدف إلى استنساخ تجربة النظام البيئي السلسة لشركة «آبل»، التي تتواصل فيها هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسب ماك وتشارك البيانات فيما بينها. ومساعد كيرا مصمم ليوفر تجربة مشابهة بين نظامي ويندوز وأندرويد.

لكن هناك إحدى الميزات التي قد تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، حيث يشكل كيرا قاعدة بيانات معرفية موحدة تربط تفاعلات المستخدم المختارة وذكرياته وملفاته عبر الأجهزة المختلفة، ما قد يؤدي إلى تخزين معلومات شخصية حساسة.