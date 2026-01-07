تحت صحراء منسية.. الصين تعثر على كنز من الهيليوم عمره مليار عام

في ركن منسي من صحراء الصين، اكتشف باحثون صينيون أول حقل غاز عملاق غني بالهيليوم في البلاد.

يقع حقل هيتيانخه في أعماق حوض تاريم، ويحتوي على تركيزات ذات أهمية صناعية كبيرة، مصدرها صخور قشرية قديمة يُقدر عمرها بأكثر من مليار عام.

بحسب دراسة نُشرت في مجلة علوم البترول، فإن اكتشاف هذا الحقل يُمكّن الصين من تقليل اعتمادها على واردات الهيليوم، ويُسلط الضوء على تكوين جيولوجي نادر الحدوث في أنظمة الغاز الضحلة ذات الضغط المنخفض وفق ديلي جالاكسي.

وقد استقطب هذا الاكتشاف اهتمام علماء الجيولوجيا والخبراء الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم، لا سيما بسبب أصله غير المألوف وإمكاناته كاحتياطي محلي طويل الأجل.

يُستخرج معظم الهيليوم في العالم كمنتج ثانوي للغاز الطبيعي، وخاصة من عدد قليل من الدول، وقد شهدت أسعاره ارتفاعات حادة كلما تعطل الإنتاج.

ويُدخل هذا الحقل الجديد، الذي تم اكتشافه من خلال تحليل دقيق أجراه فريق بقيادة جيا هاو ليف من معهد شمال غرب البيئة والموارد ، لاعباً جديداً مهماً إلى هذه المعادلة.

يقع حقل هيتيانخه على الحافة الجنوبية لمرتفع باتشو، ويحتوي على تركيزات تتراوح بين 0.27% و0.42% ، استنادًا إلى عينات غاز مأخوذة من عشرات الآبار.

وتُعدّ هذه القيم ضمن النطاق المُعتبر مناسباً للاستخلاص الصناعي لأخف أنواع الغازات النبيلة.

يُستخرج الغاز حالياً من مكامن العصر الكربوني والأوردوفيشي على أعماق تتراوح بين 4800 و9100 قدم . وتتيح هذه الأعماق المتوسطة إنتاجاَ مجدياً اقتصادياً، كما تُعتبر ظروف الضغط ودرجة الحرارة المستقرة ميزة تشغيلية.

ويستند تصنيف الحقل كمورد غني بالهيليوم إلى معايير التقييم الصينية، التي تتوافق مع معايير صناعة الغازات النادرة العالمية.

جرانيت عمره مليار عام تحت الحوض

ينشأ هذا العملاق الخفي الموجود في حقل هيتيانخه بالكامل من مصادر قشرية، وتحديداً من جرانيت العصر الباليوبوروتيروزوي الواقع أسفل خزانات الغاز.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علوم البترول ، كشف تحليل النظائر أن حوالي 99% من الهيليوم مصدره قشرة الأرض، بينما لا تتجاوز مساهمة الوشاح 1% . ويعود تاريخ الجرانيت نفسه إلى أكثر من مليار عام ، ويحتوي على تراكيز طبيعية من اليورانيوم والثوريوم، وهما عنصران ينتجان هذا العنصر عديم الوزن من خلال التحلل الإشعاعي على مر الزمن الجيولوجي.

الماء والنيتروجين في أنظمة الاحتجاز الهيكلية

لا يهاجر الهيليوم المتصاعد من صخور القشرة الأرضية العميقة بمفرده، بل يذوب بسهولة في المياه الجوفية التي تنقله إلى الأعلى لمسافات طويلة.

في هيتيانخه، تزداد تركيزات الهيليوم بالتزامن مع النيون، مما يشير إلى مسار هجرة مشترك مرتبط بتدفق المياه الجوفية .

كلما اقتربنا من المكامن، يصبح الغاز الطبيعي الغني بالنيتروجين الناقل الرئيسي، وتحتوي الآبار ذات المحتوى العالي من النيتروجين باستمرار على كميات أكبر من الهيليوم، وتوجد أعلى تركيزاته في المرتفعات الهيكلية الضحلة.

هذا المزيج من العمق الضحل والضغط المنخفض والارتفاع الهيكلي القوي يخلق ظروفاً مثالية لحجز الغاز الذي لا يتفاعل أبداً.