النفط يتراجع بعد إعلان ترامب أن فنزويلا سترسل إنتاجها إلى أمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن ⁠قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا "ستسلم" ما بين 30 إلى ‌50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.37 بالمئة إلى 56.35 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.09 دولاراً للبرميل.

وانخفض كلا ⁠الخامين القياسيين بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، حيث وازنت السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام وبين حالة عدم اليقين بشأن إنتاج الخام الفنزويلي بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو. وقال ⁠ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء "سيُباع هذا النفط بسعره في السوق، وسوف أتحكم في هذه الأموال، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!"

وقالت تينا تنج، ​محللة السوق لدى شركة مومو إيه.إن. زد، إن منشور ​ترامب يُظهر أنه يفضل زيادة ​المعروض على الحد منه، مما يعزز مخاوف تخمة المعروض في السوق العالمية".

وقال مصدران لرويترز أمس ‌إن الاتفاق الذي توصلت ‌إليه كراكاس وواشنطن قد ⁠يتطلب في البداية إعادة تخصيص الشحنات المتجهة في الأصل إلى الصين.

وكانت فنزويلا تبيع خامها الرئيسي بنحو 22 دولارا للبرميل أقل من برنت للتسليم في الموانئ الفنزويلية، مما يعطي قيمة للصفقة تصل إلى ​1.9 مليار ​دولار.

وقدر محللو مورجان ستانلي أن سوق النفط قد تشهد فائضا يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من 2026، استنادا إلى ‍ضعف نمو الطلب في العام الماضي وارتفاع المعروض من منظمة أوبك والمنتجين من خارجها.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود، حسبما أفادت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس. وأظهرت أرقام المعهد تراجع مخزونات النفط الخام ‍الأمريكية بنحو 2.77 مليون برميل.

ومن المنتظر أن تصدر الإحصاءات الرسمية للحكومة الأمريكية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة البلاد في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وقدر ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور التقرير أن مخزونات النفط الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير.