الدولار مستقر قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة

ويأخذ المتعاملون في الحسبان أيضا حظر الصين أمس الثلاثاء تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من جانب بكين للرد على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أوائل نوفمبر عن تايوان.
وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان النظام سيتغير في فنزويلا وما سيعنيه ذلك بالنسبة لإمدادات النفط في فنزويلا، لذا أعتقد أن الأسواق في الوقت الحالي تتبنى نظرة متفائلة إلى حد بعيد، وهي أكثر قلقا بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية".
وتراجع أغلب العملات في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6717 دولار في أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أقل من التوقعات، غير أنه سرعان ما عوض تلك الخسائر. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3502 دولار، في حين ارتفعت العملة اليابانية قليلا إلى 156.63 ين للدولار.
وارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1692 دولار، بعد أن خسر 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو الشهر الماضي.