ارتفاع طفيف للنفط مع تقييم آفاق المعروض

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات بوفرة المعروض العالمي هذا العام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.55 % إلى 62.10 دولاراً للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 ⁠سنتاً أو 0.51 % إلى 58.62 دولاراً.

وكان متعاملون في السوق قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ​أن تتعرض أسعار النفط لضغوط في ​2026 بسبب زيادة المعروض ​وضعف الطلب.

ومن المرجح أن يزداد الضغط على الأسعار جراء اعتقال الولايات المتحدة ‌لرئيس فنزويلا، ما يزيد من احتمال رفع الحظر الأمريكي المفروض على النفط الفنزويلي ومن احتمال زيادة الإنتاج.