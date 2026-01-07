ارتفاع طفيف للنفط مع تقييم آفاق المعروض

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات بوفرة المعروض العالمي هذا العام.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.55 % إلى 62.10 دولاراً للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً أو 0.51 % إلى 58.62 دولاراً.
وكان متعاملون في السوق قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» أن تتعرض أسعار النفط لضغوط في 2026 بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب.
ومن المرجح أن يزداد الضغط على الأسعار جراء اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا، ما يزيد من احتمال رفع الحظر الأمريكي المفروض على النفط الفنزويلي ومن احتمال زيادة الإنتاج.