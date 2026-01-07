التضخم في فرنسا يسجل أدنى مستوى منذ 7 شهور

أفاد تقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا (إنسي) بتراجع التضخم في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 7 شهور في ديسمبر الماضي، نتيجة الانخفاض الأكثر وضوحاً في أسعار الطاقة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.8% في ديسمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.9% في نوفمبر، وهو أبطأ معدل يتم تسجيله منذ مايو، ومن المتوقع أن تسجل الأسعار زيادة بنسبة 0.9%.

وتباطأ التضخم المنسق للاتحاد الأوروبي أيضاً بشكل غير متوقع، وسجل 0.7% الشهر الماضي، مقارنة بـ 0.8% في نوفمبر السابق عليه، وكانت توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى ثبات المعدل عند 0.8%.