النحاس يسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً بعد تجميد مخزوناته في أمريكا

سجل النحاس ارتفاعاً قياسياً جديداً بعد تجاوزه حاجز 13 ألف دولار للطن للمرة الأولى، حيث يتوقع المستثمرون سوقاً أكثر ضيقاً.



وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، قفزت العقود الآجلة لثلاثة أشهر بنسبة تصل إلى 3.1% لتسجل مستوى قياسياً بلغ 13387 دولاراً للطن في لندن الثلاثاء، متجاوزة الذروة المسجلة الاثنين.



ودفعت المخاوف من احتمال قيام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على المعدن المكرر إلى تركيز المستثمرين على الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض على مستوى بقية أنحاء العالم.



ونقلت بلومبرغ عن لي شويتشي، رئيس الأبحاث في شركة «تشاوس تيرناري فيوتشرز»، قوله عبر الهاتف: «كانت المخزونات تشكل فيما مضى حاجزاً احتياطياً، لكنها الآن محصورة داخل الولايات المتحدة، لذلك اختفى الحاجز وسيتعين على الجميع التدافع للحصول على احتياجاتهم».



وسجلت المعادن الأساسية بداية قوية جداً في عام 2026، حيث ارتفع مؤشر بورصة لندن الذي يتتبع أسعار المعادن الستة الرئيسية، ومن بينها النحاس، إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022، عندما بلغ القطاع ذروته.



وسجل المعدن الأحمر، المستخدم في صناعة الأسلاك والكابلات، مكسباً يتجاوز نسبة 20% منذ أواخر نوفمبر الماضي، بينما صعد الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في غضون ثلاث سنوات.