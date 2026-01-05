«تونجلينج الصينية» تؤجل افتتاح وحدة نحاس في الإكوادور



أعلنت شركة تونجلينج نانفيراس ميتالز، إحدى كبرى شركات صهر النحاس في الصين، عن تأجيل افتتاح الوحدة الثانية في منجم ميرادور للنحاس في الإكوادور، في ظل تغيرات تشهدها الساحة السياسية المحلية.

وقالت الشركة، في بيان إلى بورصة شينزين، إن أعمال البناء في الجزء الثاني من المشروع قد اكتملت، إلا أن العمليات التشغيلية لم تبدأ بعد، بانتظار توقيع عقد التعدين مع حكومة الإكوادور، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن شأن التوسعة، عند تشغيلها، أن تضاعف الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم ميرادور من النحاس المركز إلى نحو 200 ألف طن متري.

وكان من المخطط في الأصل أن يبدأ تشغيل المشروع مطلع عام 2026، قبل أن تؤدي التطورات السياسية والإجراءات التنظيمية إلى تأجيل الموعد.