«سامسونج» تخطط لمضاعفة هواتفها المزودة بـ «AI» في 2026

⁠قال تي.إم روه الرئيس التنفيذي المشارك ‌لشركة سامسونج للإلكترونيات إنها تخطط هذا العام لمضاعفة عدد أجهزتها المحمولة المزودة بخصائص «جلاكسي إيه.آي» التي تعمل بشكل كبير بواسطة معالج ⁠جيميناي من غوغل.

وتخطط الشركة الكورية الجنوبية، التي طرحت ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة من جيميناي لحوالي 400 مليون ⁠منتج محمول بين هواتف ذكية وأجهزة لوحية بحلول نهاية العام الماضي، لزيادة هذا الرقم إلى 800 مليون في ​عام 2026.

وقال روه لـ«رويترز»، في ​أول مقابلة ​له منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونج للإلكترونيات في ‌نوفمبر: «سنطبق الذكاء الاصطناعي «AI» على جميع المنتجات وجميع المهام وجميع الخدمات بأسرع ما يمكن».

ومن المقرر أن ​تعطي ​خطة أكبر داعم في العالم لمنصة أندرويد للهواتف المحمولة دفعة كبيرة لمطورها غوغل. ‍وتخوض شركة غوغل سباقاً مع (أوبن إيه.آي) وغيرها لجذب المزيد من المستخدمين إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وتسعى «سامسونج» إلى استعادة مكانتها في سوق الهواتف الذكية من أبل والتصدي لمنافسين صينيين، ليس فقط في مجال الهواتف المحمولة وإنما أيضاً فيما يتعلق بأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية.