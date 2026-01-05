الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مقتربة من ذروة قياسية، مع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 4411.90 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر، وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 2.1% إلى 4420.70 دولاراً للأوقية.

وقال زين فودة، المحلل لدى ماركت بالس التابعة لشركة أواندا، إن الذهب يستفيد من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في مطلع الأسبوع، مشيراً إلى أن ذلك عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً، وفاقم في الوقت ذاته حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشاركين في الأسواق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال لصحفيين، أمس الأحد، إنه قد يأمر بشن ضربة أخرى في فنزويلا إذا لم تتعاون مع الولايات المتحدة، وتفتح قطاعها النفطي، وتوقف تهريب المخدرات. كما ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية في كولومبيا والمكسيك إذا لم تتخذا خطوات للحد من تدفق المخدرات غير المشروعة.

وأضاف فودا أن تصريحات إدارة ترامب بشأن المكسيك، التي جاءت مباشرة بعد عملية فنزويلا، أثارت تساؤلات لدى المشاركين في السوق بشأن احتمال تنفيذ عمليات إضافية في أميركا اللاتينية، وهو ما يبقي الطلب على الذهب مرتفعاً على المدى القريب.

وارتفع الذهب خلال عام 2025 بنسبة 64%، مسجلاً أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية، وخفض أسعار الفائدة، وعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر كانون الأول، المقرر صدورها يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال العام الحالي. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون حالياً خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين على الأقل خلال عام 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6% إلى 75.25 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر كانون الأول. وأنهت الفضة العام الماضي بارتفاع سنوي بلغ 147%، متجاوزة مكاسب الذهب بفارق كبير.

وسجلت الفضة مستويات قياسية جديدة بدعم من تصنيف الولايات المتحدة لها كمعدن حيوي، إلى جانب القيود المفروضة على المعروض في ظل تنامي الطلبين الصناعي والاستثماري.

كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% إلى 2216.65 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولاراً يوم الاثنين الماضي، في حين صعد البلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1677.50 دولاراً للأوقية.