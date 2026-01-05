الثلوج تشل حركة الطيران والقطارات والطرق في هولندا

أدى تساقط الثلوج، الاثنين، إلى تعطل حركة الطيران والقطارات والطرق في هولندا، حيث تم إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقفت ⁠جميع القطارات حول أمستردام.

وألغى مطار سخيبول أمستردام أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، ما ⁠يقرب من 500 رحلة جوية صباح اليوم وتوقع ارتفاع هذا العدد على مدار اليوم.

واضطر المطار ​بالفعل إلى إلغاء مئات ​الرحلات الجوية ​يومياً منذ يوم الجمعة، بسبب الثلوج والصقيع.

وتسببت ‌الثلوج التي ‌غطت ⁠أجزاء كبيرة من هولندا صباح اليوم في شل حركة المرور أيضاً، إذ لم ​تعمل ​القطارات في المنطقة المحيطة بأمستردام وتأثرت وسائل النقل العام بشدة في العديد من الأماكن في أنحاء البلاد.

وأدى الجليد والثلوج إلى العديد من التأخيرات والحوادث على الطرقات، حتى أن السلطات ‍نصحت الناس بالبقاء في منازلهم كلما أمكن ذلك.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج في هولندا طوال الأسبوع.