الذكاء الاصطناعي يقفز بإيرادات فوكسكون 22%

أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، أكبر ‌مصنّع تعاقدي للإلكترونيات في العالم، عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي على ⁠منتجات الذكاء الاصطناعي.

وقالت فوكسكون في بيان، إن إيراداتها، بصفتها أكبر صانع ⁠للخوادم لشركة إنفيديا وأبرز مجمع لأجهزة آيفون لشركة آبل، قفزت 22.07% مقارنة ​مع الربع نفسه من ​العام السابق لتصل إلى ​2.602 تريليون دولار تايواني (82.‌73 مليار دولار ⁠أمريكي).

وتجاوزت النتائج تقديرات خدمة سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن عند 2.418 تريليون ​دولار ​تايواني.

وذكرت فوكسكون أن إيرادات الربع الرابع نمت بشكل كبير سواء على أساس فصلي أو سنوي، متجاوزة توقعاتها، لتشكل بذلك قاعدة عالية للمقارنة مع الربع الأول من عام 2026.

وعلى أساس الدولار الأمريكي، قالت فوكسكون إن إيرادات الربع الرابع ارتفعت 26.4%.