الأرجنتين تبيع الدولار لكبح هبوط البيزو مع بدء تطبيق قواعد جديدة

أفاد أشخاص مطلعون بأن وزارة الخزانة الأرجنتينية باعت دولارات يوم الجمعة للحد من تراجع البيزو، وذلك في أول يوم لتطبيق قواعد جديدة تسمح بتقلبات أوسع في سعر الصرف.

وقدّر تجار، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات، حجم المبيعات بما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار.

انخفض البيزو الأرجنتيني بنسبة 1.4% ليصل إلى 1475 مقابل الدولار يوم الجمعة، في أول جلسة تداول من العام الجديد التي شهدت بدء العمل بنظام نطاقات التداول الجديد لسوق الصرف الأجنبي في الأرجنتين.

وبموجب الإطار الجديد، الذي أعلن في ديسمبر، ستتوسع نطاقات تداول البيزو بوتيرة تعادل معدل التضخم الشهري، بدلاً من تقييدها عند 1% شهرياً.

تستعد الأرجنتين لسداد مستحقات على سنداتها المقومة بالدولار في 9 يناير.

ويبدي المستثمرون ثقة في قدرة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على الوفاء بالتزاماتها، التي تشمل أصل الدين والفوائد، إذ يتم تداول السندات القائمة المستحقة بين عامي 2030 و2038 عند مستويات تتجاوز 75 سنتاً للدولار، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».