آلاف العالقين بعد توقف رحلات مطار بيرغامو الإيطالي

أوقف مطار بيرغامو أوريو-أل-سيريو الإيطالي، أحد مراكز رحلات شركة رايان إير المتجهة إلى ميلانو، رحلاته مساء السبت بسبب أعطال فنية في نظام توجيه الهبوط وضعف الرؤية، ما ترك آلاف المسافرين عالقين طوال الليل.

وأفادت شركة ساكبو، المشغلة للمطار، أن المشكلة الفنية تم حلها قرابة منتصف الليل، إلا أن المطار نشر تحذيراً على موقعه الإلكتروني يحذر من استمرار تأخيرات أو إلغاءات للرحلات. وأسفر الحادث عن إلغاء 26 رحلة مغادرة، وتحويل مسار 6 رحلات إلى مطارات أخرى، وإعادة جدولة 7 رحلات ليوم الأحد، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

بدأ توقف الرحلات حوالي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، وأظهرت الصور المسافرين وهم يضطرون لقضاء الليل في صالات المطار وعلى سيور فحص الأمتعة.

وشمل التأخير معظم رحلات شركة رايان إير، من بينها رحلة متجهة إلى كالياري، كانت من المقرر إقلاعها الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، وتأخرت إلى الساعة 08:50، ورحلة أخرى تابعة لشركة «نيوس» إلى شرم الشيخ، والتي تأخرت من الساعة 06:20 إلى 08:55 قبل إقلاعها.

توضح هذه الحوادث الأثر الكبير للأعطال الفنية على حركة الملاحة الجوية، لا سيما في المطارات المزدحمة، وأهمية وجود خطط طوارئ للتعامل مع الطوارئ التقنية والتقلبات الجوية لضمان سلامة المسافرين واستمرار العمليات بشكل سلس.