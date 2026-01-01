أمريكا تجذب 132 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية العالمية

أظهر تقرير سنوي صدر ⁠الخميس، أن صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة ضخت في ‌الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي ما يقرب من نصف استثماراتها للعام، فيما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بما يقرب من الثلث مقارنة بعام 2024.

وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة (جلوبال إس.دبليو.إف) المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة ⁠وصناديق التقاعد أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجلوا رقما قياسيا وصل إلى 60 تريليون دولار من حجم الأصول المدارة العام الماضي، وشكلت صناديق الثروة السيادية ثلثي الأموال المستثمرة ⁠في الولايات المتحدة خلال العام.

وقال المدير الإداري للمؤسسة دييجو لوبيز - في التقرير - : "كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبلة"، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على ​البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للتقرير، ​سجلت أصول صناديق الثروة السيادية ​وحدها رقما قياسيا جديدا بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجا من البيانات العامة والتقارير ‌الرسمية لرصد أصول ‌وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول ⁠العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية.

وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 % إلى 179.3 مليار دولار.

الأسواق الناشئة

جاء توجيه الاستثمارات إلى ​الولايات المتحدة على ​حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025.

وأشار دييجو لوبيز في التقرير الى أن الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند وإندونيسيا ‍والسعودية.

وأظهر التقرير أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق ‍الناشئة سعياً وراء عوائد أقوى ومشاريع تعود بفائدة أكبر.