المقاعد الذهبية.. كيف تجني شركات الطيران ملايينها؟





تهدف شركات الطيران إلى تحقيق أقصى ربحية من مقاعد الركاب لديها، وزيادة إيراداتها، وتستخدم الشركات الكبرى برامج إدارة علاقات العملاء لتحليل أنماط الحجز والمقاعد والبيانات التاريخية وأسعار المنافسين والطلب الحالي، ويقوم النظام باقتراح فتح أو إغلاق فئات الأسعار وتعديل المخزون.

وبحسب مدونة newmoney.blog فقد كشف عن مقاعد ذهبية تحقق أرباحاً قياسية لشركات الطيران ومقاعد ليست مربحة للغاية كمقاعد الدرجة الأولى والدرجة الاقتصادية التي هي أيضاً غير مربحة في رحلات معينة وجاءت نتائج تحليله كالآتي :

-الدرجة الأولى "First Class": لا تعتبر مربحة للغاية في الواقع؛ فهي مكلفة من حيث الخدمة وتستهلك مساحة كبيرة جداً.

-درجة الأعمال (Business): غالباً ما تكون هي الدرجة الأكثر ربحية لشركة الطيران.

-الاقتصادية الممتازة (Premium Economy): يبلغ سعرها من 2 إلى 3 أضعاف الدرجة الاقتصادية، لكنها تكلف شركة الطيران أكثر بقليل فقط، مما يجعلها صاحبة أعلى هامش ربح.

-الدرجة الاقتصادية (Economy): قد تكون غير مربحة لشركات الطيران في رحلات معينة.

يشير التحليل إلى أن نجاح شركات الطيران الكبرى يعتمد بشكل أساسي على مبيعات المقاعد في مقدمة ومنتصف الطائرة (الأعمال والممتازة)، بينما تعمل الدرجة الاقتصادية كعامل لملء السعة المقعدية فقط.

تؤثر متغيرات متعددة على تسعير تذاكر الطيران تتجاوز العرض والطلب البسيطين.

الطلب والموسمية:

تُفرض أسعار إضافية تتراوح بين 30% و100% خلال موسم الذروة (الصيف، العطلات)، أما خارج موسم الذروة (يناير-فبراير، سبتمبر-أكتوبر) فتُقدم أقل الأسعار، وتشهد عطلة الربيع وأعياد الميلاد ارتفاعات مؤقتة في الأسعار.

شعبية المسار:

تدعم الخطوط ذات الحركة المرورية العالية المزيد من الرحلات الجوية، ومزيداً من المنافسة، وأسعاراً أقل، أما الخطوط ذات الحركة المرورية المنخفضة (رحلة أو رحلتان يوميًا) فتحافظ على أسعار مرتفعة نظرًا لمحدودية السعة وديناميكيات الاحتكار/الاحتكار الثنائي.

المنافسة على الطريق:

تُظهر الرحلات التي تضم 4 شركات طيران أو أكثر أسعاراً أقل بنسبة 20-40% مقارنةً بالرحلات التي تضم شركة طيران واحدة أو اثنتين.

حجم الطائرة:

تُوزّع الطائرات الأكبر حجماً التكاليف الثابتة على عدد أكبر من المقاعد، فطائرة A320neo ذات الـ 180 مقعداً تُقدّم تكلفة أقل للمقعد الواحد مقارنةً بالطائرات النفاثة الإقليمية ذات الـ 70 مقعداً.

وتُمرّر شركات الطيران هذه الوفورات إلى عملائها على الرحلات ذات الإقبال الكبير.

أسعار الوقود:

يمثل وقود الطائرات ما بين 20 و30% من تكاليف تشغيل شركات الطيران، وتؤدي زيادة سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى إضافة ما بين 2 و5 دولارات إلى أسعار التذاكر على مدى 3 إلى 6 أشهر، حيث تقوم شركات الطيران بتعديل أسعار التذاكر الأساسية. وغالبًا ما تكون رسوم الوقود الإضافية مخفية ضمن سعر التذكرة الآن بدلاً من أن تكون مفصلة بشكل منفصل.

الوقت قبل المغادرة:

أفضل وقت للحجز: من 6 إلى 10 أسابيع قبل السفر الداخلي، ومن 8 إلى 12 أسبوعاً قبل السفر الدولي.

عادةً ما تكون الأسعار في أدنى مستوياتها خلال هذه الفترة. أما الحجز المبكر (أكثر من 4 أشهر) فيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولم تُعلن شركات الطيران بعد عن عروضها المخفضة.

تختلف تكاليف التشغيل اختلافاً كبيراً باختلاف نوع الطائرة واستهلاكها للوقود. ويتطلب اقتصاديات النقل الجوي موازنة ضغوط التكاليف المتعددة في آن واحد.