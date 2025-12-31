النفط يتراجع وبرنت يتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة في عام 2025، فيما يتجه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة من الخسائر السنوية على ‌الإطلاق، بعدما فاق العرض الطلب في عام شابته الحروب وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج أوبك+ وعقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18بالمئة تقريبا، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ عام 2020، وتتجه لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي.

ونزل عقد مارس، الذي ينتهي أجله اليوم الأربعاء، ستة سنتات إلى 61.27 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 57.90 دولاراً للبرميل، ويتجه لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 15 بالمئة.

وحظيت أسواق النفط ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، مما أدى إلى تعطيل للإمدادات إلى الصين والهند، أكبر المشترين.

واحتدمت الحرب في أوكرانيا عندما ألحقت طائرات مسيرة أطلقتها كييف أضرارا بالبنية ​التحتية للطاقة في روسيا وعطلت صادرات قازاخستان من النفط، وهدد الصراع بين ​إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوما ​في يونيو الشحن عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

لكن الأسعار تراجعت بعد أن سرع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك ​وحلفاءها، وتيرة رفع إنتاجه ​هذا العام ومع تزايد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

قرر التحالف تعليق زيادة إنتاج النفط بالربع الأول من ‍عام 2026 بعد أن أطلق حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل . وسيُعقد الاجتماع القادم لأوبك+ في الرابع من يناير.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز العرض الطلب في العام المقبل، بفارق يتراوح بين 3.84 ملايين برميل يوميا وفقا لتقدير وكالة الطاقة الدولية ومليوني برميل يوميا وفقا لتقدير جولدمان ساكس.

وقال مارتاين راتس المحلل في مورجان ستانلي "إذا انخفض السعر انخفاضا كبيرا حقا، فإنني أتصور أننا سنشهد بعض التخفيضات (من أوبك+)... لكن ربما يجب أن ينخفض السعر أكثر من الآن فصاعدا - ربما إلى حدود 50 دولارا".

وأضاف "إذا سادت أسعار اليوم ببساطة، بعد تعليق (زيادة الإنتاج) في الربع الأول، فمن ‍المحتمل أن يواصل (التحالف) إلغاء هذه التخفيضات".