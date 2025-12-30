سوفت بنك تكمل استثمارها التاريخي في «أوبن إيه آي» بقيمة 40 مليار دولار

أفاد مصدر مطلع بأن مجموعة سوفت بنك اليابانية أكملت استثمارها البالغ 40 مليار دولار في شركة «أوبن أيه أي»، المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيق «ChatGPT»، في واحدة من أكبر جولات التمويل الخاص في تاريخ قطاع التكنولوجيا، ما يعزز الرهان الاستراتيجي لمؤسس المجموعة ماسايوشي سون، على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المصدر، جرى استكمال تحويل المبلغ المتبقي من الصفقة، والذي يتراوح بين 22 و22.5 مليار دولار، بعد أن كانت سوفت بنك قد جمعت 10 مليارات دولار، واستثمرت 8 مليارات دولار بالفعل في وقت سابق ضمن الاتفاق. وكانت شبكة «سي إن بي سي» أول من كشف عن استكمال الصفقة.

خلفية الصفقة وتقييم الشركة

وتعود جذور هذا الاستثمار إلى شهر مارس الماضي، حين وافقت سوفت بنك على ضخ ما يصل إلى 40 مليار دولار في كيان ربحي تابع لشركة «أوبن أيه أي»، عبر مزيج من رأس المال المباشر واستثمارات مشتركة من جهات داعمة أخرى. وقد قدّرت الصفقة حينها قيمة «أوبن أيه أي» بنحو 300 مليار دولار بعد إتمام التمويل.

غير أن التقييم قفز لاحقاً إلى نحو 500 مليار دولار عقب تنفيذ عملية بيع أسهم ثانوية في أكتوبر الماضي، وفق بيانات شركة «بيتشبوك»، في مؤشر على تسارع شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.

وتعد سوفت بنك من أكبر المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا، حيث تدير برامج استثمار خاصة ضخمة، مع تركيز متزايد على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة السحابية. ويعكس هذا الاستثمار الضخم قناعة ماسايوشي سون بأن الذكاء الاصطناعي سيكون المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي خلال العقود المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت بات فيه الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً لأسواق التكنولوجيا العالمية خلال العام الجاري، ما أدى إلى تصاعد الإنفاق الرأسمالي لكبرى الشركات، وإعادة رسم توقعات المستثمرين بشأن النمو والربحية في القطاع.

وفي إطار توسعها السريع، أعلنت «أوبن أيه أي» مؤخراً، بالتعاون مع شركة أوراكل وجهات أخرى، عن إطلاق مشروع «ستارغيت»، وهو مبادرة ضخمة متعددة السنوات تهدف إلى إنشاء مراكز بيانات متقدمة لدعم نماذج الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي. ويحظى المشروع بدعم مستثمرين رئيسيين، من بينهم سوفت بنك، ما يعزز مكانة «أوبن أيه أي» ركيزة أساسية في سباق الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من سوفت بنك أو «أوبن أيه أي» رداً على طلبات الاستفسار.