لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك ادخار في ألمانيا

أعلنت مصادر أمنية ومحققون في ألمانيا، استيلاء لصوص على مبلغ يصل إلى نحو 30 مليون يورو (2ر35 مليون دولار)، إثر سرقتهم نحو 3200 صندوق أمانات في خزينة أحد بنوك الادخار بمدينة جيلسنكيرشن غربي ألمانيا.

وقالت المصادر، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 2500 عميل تضرروا من السرقات، ما قد يجعلها واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.

وتم اكتشاف عملية السطو فجر أمس الإثنين، بعد انطلاق جهاز إنذار من نشوب الحريق.

وتجمع اليوم الثلاثاء، نحو 200 من عملاء البنك القلقين أمام الفرع للاستفسار عن مقتنياتهم الثمينة، وحاول بعضهم اقتحام البنك، ما دفع الشرطة إلى إعلان إغلاق الفرع.