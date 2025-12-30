فنزويلا تغلق آباراً نفطية تحت ضغط من الحصار الأمريكي

بدأت فنزويلا إغلاق آبار نفطية في منطقة تضم أكبر احتياطيات نفطية في العالم، نتيجة الحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تضييق الخناق المالي على البلاد.

وبدأت شركة «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية إيقاف تشغيل آبار في حزام أورينوكو اعتباراً من 28 ديسمبر، بعدما نفدت طاقة التخزين لدى شركة التكرير الحكومية وتضخمت المخزونات، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية المعلومات الداخلية.

وأضافا أن الشركة تستهدف خفض إنتاج حزام أورينوكو بما لا يقل عن 25% ليصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل خفضاً بنحو 15% من إجمالي إنتاج فنزويلا البالغ 1.1 مليون برميل يومياً.

ويعكس القرار اختباراً صعباً لواقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي حاول طوال فترة الحصار الحفاظ على الصادرات النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

ويُنظر إلى إغلاق الآبار كخيار أخير، نظراً للتحديات التشغيلية والكلفة المرتفعة لإعادة تشغيلها، بحسب أحد المصدرين.

وذكر أحد الشخصين أن الشركة الحكومية وافقت في 23 ديسمبر على خطة خفض الإنتاج بدءاً من 28 ديسمبر.

وتهدف الخطة إلى إغلاق الآبار أولاً في قسم النفط شديد الثقل بحزام أورينوكو في منطقة جونين، ثم الانتقال لاحقاً إلى بقية الأقسام، أياكوتشو وكارابوبو، التي تحتوي على نفط أقل ثقلاً.

وتُعدّ الصين المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على فنزويلا في عام 2019، وفي وقت سابق من هذا الشهر أمر الرئيس ترامب بفرض حصار عسكري، قائلاً إنه ضروري لوقف نشاط عصابات تهريب المخدرات.