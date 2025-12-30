أسهم كوريا الجنوبية تتصدر العالم في 2025 بأقوى أداء منذ ربع قرن

شهدت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية خلال عام 2025 فترة ازدهار غير عادية تستحق أن تُذكر في التاريخ المالي العالمي.

اختتمت السوق أقوى صعود لها خلال ربع قرن، مدعومة بمكاسب قياسية للشركات المصدرة للأسلحة وقفزة مذهلة في أسهم الذكاء الاصطناعي ومنتجات التجميل الكورية، وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 76% هذا العام، مقارنة بزيادة 17% لمؤشر «إس آند بي 500» حتى الآن، وارتفاع مؤشر «إم إس سي آي» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 25%.

جاء الأداء القوي للمؤشر الكوري، الأفضل بين المؤشرات الرئيسية للأسهم، بدعم من ارتفاع شركات عملاقة في مجال الشرائح الإلكترونية مثل «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» (SK Hynix)، إضافة إلى شركات الدفاع والطاقة النووية.

ويتوقع المحللون أن هناك مجالاً لمزيد من الصعود، حيث تتوقع شركات الوساطة مثل «سيتي غروب» و«جيه بي مورغان تشيس»، و«نومورا هولدينغز» زيادة لا تقل عن 20% أخرى خلال العام المقبل. ويضيف المحللون أن النمو القوي في الأرباح من شأنه تعزيز هذا المسار التصاعدي.