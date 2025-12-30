العلم يكشف السر.. كيف تعثر على الألماس بسهولة؟

كشفت دراسة علمية حديثة أن عملية البحث عن الألماس، التي تُعد من أكثر عمليات التعدين تعقيدا وصعوبة في العالم، قد تصبح أسهل نسبيا بفضل مؤشر جيولوجي جديد يعتمد على تحليل معدن يُعرف باسم "الأوليفين"، ووفقا للباحثين، فإن التركيب الكيميائي لهذا المعدن قد يحمل دلائل مهمة على احتمالية وجود الألماس في المناطق المجاورة، ما قد يوفّر على شركات التعدين سنوات من البحث المكلف وغير المضمون.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، أن الأوليفين، وهو معدن شائع يشكّل نحو نصف صخور الكمبرلايت، يحتوي على نسب متفاوتة من المغنيسيوم والحديد، وأن هذه النسب تلعب دورا حاسما في تحديد ما إذا كانت الظروف الجيولوجية قد حافظت على الألماس أو دمّرته عبر الزمن.

وقال أندريا جولياني، كبير العلماء في معهد الجيوكيمياء والبترولوجيا في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH Zurich)، إن العثور على الألماس لا يشبه تعدين أي مادة خام أخرى، وفقا لـ iflscience.

وأضاف: "لا توجد طريقة تضمن العثور على الألماس، فحتى اكتشاف صخور الكمبرلايت، وهي البيئة الوحيدة التي يتكوّن فيها الألماس، لا يعني بالضرورة وجوده بكميات قابلة للاستخراج".

وبحسب الباحثين، فإن الأوليفين الغني بالمغنيسيوم والفقير بالحديد يُعد مؤشرا إيجابيا، إذ يدل على أن الصخور لم تتعرض لعمليات جيولوجية مدمّرة تُعرف باسم "التحول المتصاحِب" (Metasomatism)، وهي عملية تحدث عندما تخترق الصهارة وشاح الأرض، ما يؤدي إلى تغيير تركيب الصخور والقضاء على الألماس، في المقابل، فإن ارتفاع نسبة الحديد في الأوليفين يشير إلى أن هذه العملية قد حدثت بالفعل، ما يقلّل فرص بقاء الألماس.

وأشار جولياني إلى أن هذه المنهجية الجديدة لا تكتفي بتبسيط عملية الاستكشاف، بل تساعد أيضا على تفسير أسباب نجاح بعض الطرق التقليدية المستخدمة سابقا دون فهم علمي دقيق لآلياتها.

وقد حظيت الدراسة بدعم مالي من شركة "دي بيرز"، إحدى أكبر شركات الألماس في العالم، التي قدّمت أيضا عينات من صخور الكمبرلايت، وأكد الباحثون أن الشركة بدأت بالفعل في استخدام تحليل الأوليفين ضمن استراتيجياتها الاستكشافية.

ويرى خبراء أن هذا الاكتشاف قد يُحدث تحولا في صناعة الألماس، عبر تقليل المخاطر المالية وزيادة كفاءة عمليات التنقيب، في وقت يزداد فيه الطلب العالمي على هذا الحجر النفيس، سواء لأغراض الزينة أو الاستخدامات الصناعية المتقدمة.