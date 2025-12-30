النفط يتراجع رغم مخاوف بشأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء ⁠بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مدفوعة إلى حد ما بتراجع ‌أسعار المعادن النفيسة حتى مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي أثار قلق الأسواق من تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير، التي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.

وتراجع عقد مارس الأكثر ⁠نشاطا 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.30 دولارا. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 57.88 دولارا.

وارتفع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد ⁠أن اتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.

وقال إد مئير المحلل في ماريكس "البيع الذي نشهده الآن قد يكون نتيجة بعض الضعف الناتج عن التصحيح الكبير الذي ​رأيناه في المعادن النفيسة والذي يتحتم أن يؤثر على كل السلع الأولية ​الأخرى تقريبا".

وتراجعت المعادن النفيسة بشكل ​حاد أمس الاثنين، مع انخفاض الفضة والبلاتين من مستويات قياسية مرتفعة وسط جني للأرباح بعد الارتفاع المسجل في ‌الآونة الأخيرة. وقال مئير "أعتقد ‌أن الأسواق تشعر ⁠بأن التوصل إلى اتفاق سيكون صعبا جدا".

ورفضت كييف اتهام روسيا لها باستهداف بوتين، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تقويض مفاوضات السلام.

وقد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى إحياء المخاوف من تعطل الإمدادات ويدفع أسعار النفط ​للارتفاع.