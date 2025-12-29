شركتان صينيتان تعتزمان شراء طائرات إيرباص بقيمة 8.2 مليارات دولار

أعلنت شركتا الطيران الصينيتان «سبرينغ إيرلاينز» و«جونياو إيرلاينز» عن خطط لشراء طائرات من شركة إيرباص بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8.2 مليارات دولار، وذلك وفق إفصاحات قدمتها الشركتان إلى بورصة شنغهاي.

وأوضحت «سبرينغ إيرلاينز»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة، أنها وافقت على شراء 30 طائرة من طراز A320neo، على ألا تتجاوز قيمة الصفقة السعر المُعلن البالغ 4.13 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تسليم الطائرات سيتم على دفعات خلال الفترة من 2028 إلى 2032.

وفي إفصاح منفصل، أعلنت شركة «جونياو إيرلاينز»، ومقرها شنغهاي، عزمها توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة من طراز A320، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 4.1 مليارات دولار وفق الأسعار المُعلنة، على أن يتم تسليم الطائرات بين عامي 2028 و2032.

وأفادت الشركتان بأن إتمام الصفقتين لا يزال مشروطاً بالحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه شركة إيرباص مفاوضات متقطعة مع الصين منذ عام 2024 على الأقل، في مسعى لتأمين طلبية ضخمة قد تصل إلى 500 طائرة. وكانت الشركة المصنعة للطائرات قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري حصولها على موافقة الصين للمضي قدماً في تسليم 120 طائرة سبق طلبها، في حين لا تزال المفاوضات بشأن الطلبيات الجديدة جارية.