الصين تخفض الجمارك على منتجات أساسية بدءًا من 2026 لتعزيز الاستيراد والتكنولوجيا



أعلنت الصين يوم الاثنين عن خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات ابتداءً من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الاستيراد، وتعزيز قطاع التكنولوجيا الحيوية والطبية، وتحفيز النمو الصناعي المحلي.

وتشمل التعديلات خفض رسوم الاستيراد على السلع الأساسية مثل البارود الأسود المعاد تدويره، المستخدم في بطاريات الليثيوم أيون، مما يعكس اهتمام الصين بتأمين المواد الخام الضرورية لصناعة البطاريات والطاقة النظيفة. كما ستخفض الرسوم على المنتجات الطبية، بما في ذلك الأوعية الدموية الاصطناعية وأجهزة التشخيص لبعض الأمراض المعدية، في إطار سعي الدولة لتعزيز القدرة الصحية والتقنيات الطبية المتقدمة.

وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة إن هذه التعديلات تشمل 925 منتجًا، وستكون معدلات الرسوم الجمركية المؤقتة عليها أقل من معدلات الدولة الأكثر رعاية (MFN) المطبقة على جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ما يعكس التزام الصين بسياسات تجارية أكثر انفتاحًا وتحفيزًا للاستثمار الأجنبي في القطاعات الحيوية.

خلفية اقتصادية

يأتي هذا القرار في سياق جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ الجزئي، وسط ضغوط عالمية تشمل انخفاض الطلب الخارجي وتقلبات سلاسل الإمداد. وتعتبر الصين أكبر مستورد للسلع الصناعية والطبية في العالم، وتسعى من خلال خفض الرسوم الجمركية إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والرعاية الصحية.

كما يساهم خفض الرسوم على المنتجات الطبية في تقوية سلاسل التوريد الصحية، خصوصًا بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث تسعى الصين إلى زيادة الاعتماد على استيراد المعدات الطبية عالية الجودة وتحفيز الابتكار المحلي في القطاع الطبي.

ويتوقع محللون أن تسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في الصين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والتقنيات الطبية الحديثة، بما يعزز من مكانة الصين كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي.

وقال خبير اقتصادي في بكين إن "خفض الرسوم الجمركية ليس مجرد تخفيف للضرائب على الاستيراد، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعات المستقبلية، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، ودعم الشركات المحلية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة عالميًا."

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع خطة الصين الخمسية لتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة، حيث تعتبر المواد المستخدمة في البطاريات والتقنيات الطبية جزءًا من أولويات الدولة في تحقيق أهدافها للطاقة النظيفة والصحة العامة.