الأسواق العالمية تتجه نحو مستويات قياسية بنهاية 2025 مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية



أظهرت مؤشرات الأسهم العالمية إشارات قوية على الارتفاع يوم الاثنين، مع اقتراب الأسواق من إنهاء عام 2025 عند مستويات قياسية، وسط توقعات المستثمرين بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام المقبل.

واستقر مؤشر MSCI العالمي للأسهم عند افتتاح التداولات الأوروبية، في حين قيّمت الأسواق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفاً المحادثات بأنها "إيجابية للغاية"، رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن إحلال السلام في أوكرانيا.

تقلبات المعادن النفيسة والدولار تحت الضغط

شهدت أسعار المعادن النفيسة تقلبات ملحوظة، مع توقعات المستثمرين بأن خفض أسعار الفائدة سيدعم الطلب على الذهب والفضة كملاذات آمنة. وانخفض سعر الذهب بنسبة 1.1% إلى 4,484 دولاراً للأونصة، لكنه ما زال يسجل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979 بارتفاع تجاوز 70%، بينما تراجع سعر الفضة من أعلى مستوى له عند 80 دولاراً إلى 76.14 دولاراً للأونصة. وارتفع النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.27% إلى 12,560 دولاراً للطن المتري بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 12,960 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وقالت بيكي كين، مديرة محافظ الأصول المتعددة في شركة فيديليتي إنترناشونال: "لا نتوقع تضخماً جامحاً حالياً، لذا لا يزال لدى الاحتياطي الفيدرالي مجال لخفض أسعار الفائدة، ما يعزز أسواق الأصول عالية المخاطر."

الأسواق الآسيوية تربح بدعم الذكاء الاصطناعي

شهدت معظم الأسواق الآسيوية مكاسب برقمين هذا العام، مدفوعة بآفاق النمو في قطاعات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.2% يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 1999، بينما سجلت أسهم تايوان مكاسب بلغت 25% منذ بداية العام. كما ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4% في افتتاح الجلسة.

التركيز على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

يتجه المستثمرون هذا الأسبوع القصير إلى متابعة صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير يوم الثلاثاء، حيث يتوقعون أن يقدم إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة، بعد أن خفّض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.5–3.75% هذا الشهر.

العملات وسندات الدخل الثابت

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 156.14 ين للدولار بعد إشارات من بنك اليابان بضرورة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وفي سوق السندات، انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.84%، بينما تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية 4.1% قليلاً، وسط حالة من الترقب للمناخ الاقتصادي العالمي.

النفط والأسواق الطاقية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 61.26 دولاراً للبرميل، في تداولات متقلبة مدفوعة بالطلب المستمر على النفط وتعافي أسواق الطاقة العالمية، بعد التراجع في الجلسات السابقة.

ويأتي هذا الأداء القوي للأسواق مع اقتراب نهاية عام 2025، في ظل توازن بين التفاؤل بشأن النمو المستقبلي المدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحديات الجيوسياسية في أوكرانيا، إضافة إلى التوقعات باستمرار سياسة نقدية تيسيرية من قبل البنوك المركزية الكبرى.