"التمويل الشخصي الدولية" البريطانية توافق على استحواذ بقيمة 733 مليون دولار



أعلنت شركة التمويل الشخصي الدولية البريطانية (IPF) يوم الاثنين عن موافقتها على استحواذ بقيمة 543 مليون جنيه إسترليني (حوالي 732.5 مليون دولار) من قبل كيان تابع لشركة BasePoint Capital، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر.

وبموجب شروط الصفقة، سيحصل مساهمو IPF على 235 بنساً نقداً للسهم الواحد، وهو السعر نفسه الذي اقترحته BasePoint في سبتمبر، ويمثل هذا العرض علاوة تقارب 7% على سعر إغلاق سهم IPF الأخير يوم الأربعاء، الذي بلغ 220 بنساً. وكانت BasePoint قد اقترحت نفس السعر سابقاً في يوليو.

وأعلن مجلس إدارة IPF أنه يوصي بالإجماع بإتمام الصفقة، مؤكدًا أن هذا العرض يوفر للمساهمين فرصة لتحقيق عائد عادل على استثماراتهم، كما أشار إلى قدرة BasePoint على دعم نمو الشركة في إطار الملكية الخاصة.

وتأتي الصفقة في وقت تستمر فيه الشركات البريطانية في الاستحواذ على شركاتها في ظل تقييمات منخفضة نسبيًا. ورغم ارتفاع أسهم IPF بنحو 70% خلال عام 2025، إلا أنها لا تزال تتداول بأقل بكثير من ذروتها البالغة 683 بنساً في عام 2013، مما يعكس التحديات التي واجهتها الشركة في الماضي وكذلك الفرص المستقبلية في قطاع التمويل الشخصي.

وتعد BasePoint Capital شركة أمريكية متخصصة في التمويل، وتركز على الاستحواذ على الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو والتوسع في الأسواق المستقرة. ويأتي استحواذها على IPF ضمن استراتيجية للتوسع في أوروبا، مستفيدة من خبرتها في تطوير شركات التمويل وإدارتها ضمن ملكية خاصة لتعظيم الأرباح وزيادة الكفاءة التشغيلية.

ويعتبر قطاع التمويل الشخصي في بريطانيا أحد أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين، خاصة مع الطلب المتزايد على خدمات القروض الميسرة وإدارة الأصول للأفراد. وقد سجلت الشركات في هذا القطاع تعافيًا ملحوظًا بعد تداعيات جائحة كوفيد-19، مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في المنتجات المالية المبتكرة.

وتأتي هذه الصفقة أيضًا في ظل اهتمام المستثمرين العالميين بالاستحواذ على شركات تقدم عوائد مستقرة وقابلة للنمو في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب، بما يعزز من جاذبية IPF كهدف استثماري. ومن المتوقع أن يسهم دمج خبرة BasePoint في الإدارة المالية والاستراتيجية التشغيلية في تعزيز مكانة IPF في السوق البريطانية وزيادة قدرتها على المنافسة على المدى الطويل.