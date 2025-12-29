النحاس يتراجع عن ذروته القياسية مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح



تراجعت أسعار النحاس عن أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل إغلاق الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، بعدما اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح عقب موجة صعود قوية دفعت المعدن الأحمر إلى مستويات قياسية، في وقت تتزايد فيه حالة الحذر مع اقتراب نهاية العام.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.27% إلى 12.560 دولاراً للطن المتري، لكنه ابتعد عن ذروته المسجلة في وقت سابق من الجلسة عند 12.960 دولاراً للطن.

وفي الصين، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عن مستوى 100 ألف يوان للطن، ليغلق تداولات النهار مرتفعاً بنسبة محدودة بلغت 0.76% فقط عند 98.860 يوان (14,105.33 دولارات) للطن، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 102.660 يوان.

وقال متداولون إن موجة الارتفاع الحادة دفعت عدداً من المستثمرين إلى تأمين مكاسبهم، بينما تحول آخرون إلى تجنب المخاطر، لا سيما في ظل اقتراب نهاية العام وارتفاع الأسعار إلى مستويات قد تحد من الطلب الفوري.

كما أشاروا إلى أن الارتفاع الذي شهده النحاس في وقت سابق من الجلسة جاء جزئياً نتيجة تقلص الفجوة السعرية بين عقود لندن وشنغهاي، بعدما حقق النحاس في السوق الصينية مكاسب قوية خلال عطلة عيد الميلاد، في حين كانت بورصة لندن مغلقة. وارتفع سعر النحاس في شنغهاي بنسبة 5.81% الأسبوع الماضي، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت 1.93% في لندن.

سياق داعم للأسعار رغم التراجع

وعلى صعيد الأساسيات، لا تزال المخاوف بشأن الإمدادات تلقي بظلالها على السوق. فقد قررت مجموعة من كبرى مصاهر النحاس في الصين، يوم الخميس، عدم تحديد توقعات لرسوم معالجة مركزات النحاس للربع الأول من العام المقبل، في ظل انخفاض هذه الرسوم نتيجة نقص الإمدادات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستحد من نمو طاقتها الإنتاجية من النحاس ضمن خطتها الخمسية المقبلة، وهو ما عزز توقعات شح المعروض على المدى المتوسط، ودعم ارتفاع الأسعار في السوق الصينية خلال الأيام الماضية.

كما تلقى النحاس دعماً إضافياً من التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية، إذ يراهن المتداولون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين. ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر ديسمبر، المقرر يوم الثلاثاء، بحثاً عن إشارات حول كيفية موازنة صناع السياسات بين مخاطر التضخم وضعف سوق العمل.

أداء بقية المعادن

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.49%، والزنك بنسبة 0.68%، والرصاص بنسبة 0.70%، بينما تراجع النيكل بنسبة 0.13%، وصعد القصدير بنسبة 1.60%.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.83%، والزنك بنسبة 0.54%، والرصاص بنسبة 0.78%، في حين انخفض النيكل بنسبة 0.86%، وتراجع القصدير بنسبة 0.99%.